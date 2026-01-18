Extinderea centrelor de date AI generează probleme serioase pentru rețeaua electrică din SUA

Extinderea accelerată a infrastructurii de inteligență artificială din Statele Unite începe să creeze probleme serioase pentru rețeaua electrică, în special în anumite regiuni ale țării.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Operatorii de sistem avertizează că cererea suplimentară generată de centrele de date dedicate AI riscă să depășească capacitatea actuală a rețelei, crescând probabilitatea unor pene de curent controlate în perioadele de vreme extremă.

Pe Coasta de Est, operatorul non-profit PJM Interconnection, care gestionează rețeaua electrică pentru 13 state și Washington D.C., susține că ritmul de creștere a consumului de energie îl depășește pe cel al investițiilor în noi capacități de producție și infrastructură.

Potrivit The Wall Street Journal, PJM ar putea fi nevoită să recurgă la întreruperi rotative de curent pentru a menține stabilitatea sistemului în momentele de vârf.

Astfel de măsuri ar putea afecta până la 67 de milioane de persoane, în special în timpul valurilor de căldură din vară sau al episoadelor de frig extrem din sezonul rece. Experții indică centrele de date AI drept principalul factor al acestei creșteri accelerate a cererii de electricitate.

„Aceste facilități sunt, practic, responsabile pentru cea mai mare parte a noii cereri de energie”, a declarat John Quigley, cercetător la Universitatea din Pennsylvania. Conform estimărilor PJM, consumul de electricitate din regiune ar putea crește cu aproape 5% pe an în următorii zece ani, un ritm considerat neobișnuit de ridicat pentru un sistem deja matur.

O parte semnificativă a acestei presiuni este concentrată în așa-numitul „Data Center Alley” din nordul statului Virginia. Doar în zona Ashburn funcționează peste 150 de centre de date, iar altele sunt în curs de construcție. La nivel național, firma de consultanță ICF International estimează că cererea de electricitate a SUA ar putea crește cu aproximativ 25% până în 2030 și cu aproape 80% până în 2050, pe fondul dezvoltării AI, al electrificării transportului și al altor tehnologii energofage.

Situația este complicată de faptul că noile centrale electrice și proiectele de infrastructură sunt dezvoltate într-un ritm mai lent decât cel în care sunt retrase din funcțiune capacitățile vechi, în special cele pe bază de combustibili fosili. În același timp, anul trecut, mai multe companii mari din sectorul tehnologic s-au opus inițiativelor care le-ar fi obligat să își reducă consumul de energie în perioadele de vârf.

Această poziție a generat critici din partea politicienilor și a publicului, care avertizează că gospodăriile și micile afaceri riscă să suporte cele mai mari costuri, fie prin creșterea facturilor, fie prin întreruperi temporare de curent. Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât se suprapune peste alte îngrijorări legate de consumul ridicat de apă și de impactul asupra mediului al marilor centre de date.

PJM lucrează în prezent la noi mecanisme de gestionare a cererii în perioadele critice, însă acestea trebuie negociate și aprobate de producătorii de energie, operatorii de rețea și marile companii tehnologice. Până la obținerea unui consens, oficialii avertizează că penele de curent programate ar putea deveni o realitate tot mai frecventă în perioadele de cerere extremă.