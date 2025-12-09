dark
Inteligența artificială a preluat pentru prima dată controlul în spațiul cosmic

George Radu
9 decembrie 2025
Robotul Astrobee
Robotul Astrobee: Credit foto: Lea Suzuki / AP / Profimedia
Stația Spațială Internațională a găzduit recent un moment de referință pentru robotica spațială. A fost pentru prima dată când un sistem bazat pe inteligență artificială a fost utilizat pentru a controla mișcările unui robot aflat efectiv pe orbită, relatează Interesting Engineering.

Experimentul, realizat de o echipă de la Universitatea Stanford, a demonstrat că AI poate planifica și ajusta traiectoriile robotului Astrobee cu o eficiență spectaculoasă, ceea ce a dus la o accelerare semnificativă a mobilității sale cu până la 60%.

Un experiment care schimbă paradigma mobilității în spațiu

Astrobee, un robot de dimensiunea unui prăjitor de pâine, plutește liber prin ISS pentru a ajuta astronauții la sarcini logistice. Mediul în care funcționează este însă departe de a fi prietenos pentru algoritmi. Vorbim despre coridoare înguste, un labirint de echipamente, cabluri peste tot și o arhitectură interioară foarte densă. În astfel de condiții, planificarea mișcării devine extrem de complexă, iar hardware-ul limitat de la bordul stației face imposibilă folosirea metodelor avansate folosite pe Pământ.

Pentru a depăși aceste limitări, cercetătorii au combinat un algoritm de optimizare a traseelor cu un model de învățare automată antrenat pe mii de soluții anterioare. Practic, AI oferă un așa numit „start cald”, o primă variantă de traseu bazată pe experiență, pe care sistemul o rafinează rapid pentru a genera o mișcare sigură și fezabilă.

„Este diferența dintre a trasa o linie teoretică între două orașe și a alege ruta pe care ai mai folosit-o deja de sute de ori”, explică Somrita Banerjee, coordonatoarea proiectului.

Viteză, precizie și autonomie reală

În timpul experimentelor de la bordul ISS, astronauții s-au ocupat doar de configurarea inițială, apoi au părăsit zona. Controlul a fost preluat de echipa de la sol, care a trimis comenzi robotului pentru 18 traiectorii distincte, fiecare rulată în două versiuni, una clasică și una cu AI.

Diferența a fost netă. În spațiile dificile, pline de obstacole, AI a scurtat timpul de calcul și executare cu 50–60%, fapt care a permis robotului să efectueze manevre mai complexe, inclusiv rotații, mult mai rapid și mai stabil.

NASA a certificat sistemul la Technology Readiness Level 5, o recunoaștere importantă care confirmă că tehnologia funcționează în condiții reale și poate fi propusă pentru misiuni viitoare.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

