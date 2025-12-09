Stația Spațială Internațională a găzduit recent un moment de referință pentru robotica spațială. A fost pentru prima dată când un sistem bazat pe inteligență artificială a fost utilizat pentru a controla mișcările unui robot aflat efectiv pe orbită, relatează Interesting Engineering.

Experimentul, realizat de o echipă de la Universitatea Stanford, a demonstrat că AI poate planifica și ajusta traiectoriile robotului Astrobee cu o eficiență spectaculoasă, ceea ce a dus la o accelerare semnificativă a mobilității sale cu până la 60%.

Un experiment care schimbă paradigma mobilității în spațiu

Astrobee, un robot de dimensiunea unui prăjitor de pâine, plutește liber prin ISS pentru a ajuta astronauții la sarcini logistice. Mediul în care funcționează este însă departe de a fi prietenos pentru algoritmi. Vorbim despre coridoare înguste, un labirint de echipamente, cabluri peste tot și o arhitectură interioară foarte densă. În astfel de condiții, planificarea mișcării devine extrem de complexă, iar hardware-ul limitat de la bordul stației face imposibilă folosirea metodelor avansate folosite pe Pământ.

Pentru a depăși aceste limitări, cercetătorii au combinat un algoritm de optimizare a traseelor cu un model de învățare automată antrenat pe mii de soluții anterioare. Practic, AI oferă un așa numit „start cald”, o primă variantă de traseu bazată pe experiență, pe care sistemul o rafinează rapid pentru a genera o mișcare sigură și fezabilă.

„Este diferența dintre a trasa o linie teoretică între două orașe și a alege ruta pe care ai mai folosit-o deja de sute de ori”, explică Somrita Banerjee, coordonatoarea proiectului.

Viteză, precizie și autonomie reală

În timpul experimentelor de la bordul ISS, astronauții s-au ocupat doar de configurarea inițială, apoi au părăsit zona. Controlul a fost preluat de echipa de la sol, care a trimis comenzi robotului pentru 18 traiectorii distincte, fiecare rulată în două versiuni, una clasică și una cu AI.

Diferența a fost netă. În spațiile dificile, pline de obstacole, AI a scurtat timpul de calcul și executare cu 50–60%, fapt care a permis robotului să efectueze manevre mai complexe, inclusiv rotații, mult mai rapid și mai stabil.

NASA a certificat sistemul la Technology Readiness Level 5, o recunoaștere importantă care confirmă că tehnologia funcționează în condiții reale și poate fi propusă pentru misiuni viitoare.