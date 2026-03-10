România are nevoie de o reformă reală a administrației, de o guvernanță clară a datelor și de standardizarea interacțiunilor dintre stat și mediul de afaceri, a declarat Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială din Senat.

„Dacă e să vorbim despre inovație, trăim într-o țară copleșită de birocrație. Mulți cred că inteligența artificială ne va salva. Vă dau o veste proastă: nu o să ne salveze. Mai trebuie să ne salvăm și noi între noi”, a afirmat Rus, în cadrul conferinței „Inovația în economia românească – adecvarea companiilor la trendurile tehnologiei globale”, organizată de Curs de Guvernare, potrivit Agerpres.

Birocrația și costurile pentru mediul de afaceri

Senatorul a subliniat că firmele se confruntă cu costuri ridicate cauzate de proceduri administrative complicate și lipsa unui punct unic de interacțiune cu statul.

„Costurile de conformare pentru firme sunt mult peste medie. Se cheltuie bani inutil, avem proceduri greoaie și nu există un punct unic de control. Fiecare firmă trebuie să învețe birocrația de la zero”, a explicat Ciprian Rus.

El a adăugat că simpla digitalizare nu este suficientă pentru a rezolva problemele administrației, fiind necesară o reformă mai amplă a modului în care funcționează statul.

„Avem nevoie de o reformă reală a statului, nu doar de digitalizare”, a afirmat senatorul.

Inteligența artificială depinde de calitatea datelor

Ciprian Rus a atras atenția că utilizarea inteligenței artificiale în administrație este eficientă doar dacă datele disponibile sunt corecte și structurate.

„Inteligența artificială te salvează doar când ai date corecte. Dacă îi dai datele pe care le are statul român despre ecosistemul său, efectiv o să halucineze. Cei care se descurcă în birocrația din România au zeci de ani de experiență; AI nu are experiență și nu știe la ce uși să bată sau pe cine să sune”, a explicat Rus.

Pași concreți pentru o administrație modernă

Senatorul a subliniat necesitatea unei guvernanțe clare a datelor și a unor instrumente digitale funcționale pentru cetățeni și companii, inclusiv un portofel digital și standardizarea formularelor și câmpurilor.

„Avem nevoie de identitate digitală bine pusă la punct și de standardizarea interacțiunilor între entități, între firme și stat. Volumul de muncă este mare, dar intrăm în era în care se poate”, a conchis Ciprian Rus.