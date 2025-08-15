Inteligența artificială creează miliardari într-un ritm record: există deja 498 de unicorni AI, cu o valoare totală de 2.700 de miliarde de dolari

Creșterea rapidă a startup-urilor din domeniul AI creează miliardari într-un ritm fără precedent, un fenomen care depășește chiar și era dot-com în ceea ce privește viteza și amploarea, transmite Fortune.

Potrivit CB Insights, există în prezent aproape 500 de companii private de AI care sunt unicorni, cu o valoare de minimum 1 miliard de dolari pe firmă și o valoare combinată de 2.700 de miliarde de dolari. Un număr uimitor de 100 dintre aceste afaceri au fost fondate numai din 2023. Boom-ul actual este atât de semnificativ, încât ar putea marca începutul unei ere a trilionarilor – oameni cu o avere mai mare de 1.000 de miliarde de dolari.

Această nouă undă de creare de bogăție aduce beneficii fondatorilor, investitorilor timpurii și directorilor executivi. De exemplu, patru dintre cele mai mari companii private de AI – OpenAI, Anthropic, Safe Superintelligence și Anysphere – au creat împreună cel puțin 15 miliardari.

Fondatorul chatbotului Claude, Dario Amodei, de la Anthropic, este, potrivit unor surse, miliardar, iar compania sa se află în negocieri pentru a strânge 5 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare, la o evaluare de 170 de miliarde de dolari. În mod similar, Mira Murati, fosta directoare tehnică la OpenAI, a lansat recent startupul său, Thinking Machines Lab, care a încheiat deja o rundă de finanțare inițială de 2 miliarde de dolari, la o evaluare de 12 miliarde de dolari.

Impactul financiar al liderilor din tehnologie

Impulsul financiar nu se limitează la startupuri. Valoarea netă a liderilor companiilor tehnologice consacrate care au investit masiv în AI este, de asemenea, în creștere vertiginoasă. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, și directorii săi executivi au devenit multimiliardari, capitalizarea bursieră a companiei depășind recent pragul de 4.000 de miliarde de dolari.

Această tendință nu dă semne de încetinire, consolidând poziția AI ca forță dominantă în crearea de bogăție la nivel global.

