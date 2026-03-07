Cercetătorii au reușit să folosească inteligența artificială pentru a proiecta secvențe complete de ADN, un pas important în drumul spre crearea vieții sintetice. Modelul de limbaj genomic Evo2 a generat inclusiv un genom inspirat de bacteriile Mycoplasma genitalium, primul organism al cărui genom a fost sintetizat în laborator în 2008, informează Nature.

Deși rezultatele sunt promițătoare, oamenii de știință avertizează că acestea reprezintă doar un prim pas. „Este fascinant, dar nu am ajuns încă să creăm viață funcțională cu AI”, spune Nico Claassens, biolog la Universitatea Wageningen, Olanda. Obstacolele principale includ sinteza și testarea genoamelor create de AI la scară largă, dar și asigurarea funcționării complete a tuturor genelor esențiale.

Modelele de limbaj ADN, precum Evo2 permit crearea unor secvențe care nu există în natură

Modelele de limbaj ADN, precum Evo2, permit cercetătorilor să creeze secvențe care nu există în natură. Echipa lui Brian Hie de la Arc Institute din California a demonstrat deja că AI poate genera genomuri pentru virusuri bacteriene și cromozomi de drojdie, precum și genoame inspirate de mitocondrii umane.

Totuși, chiar și cu genele esențiale incluse, succesul unui genom depinde de ordinea corectă a genelor, avertizează experții. Unele secvențe generate de AI diferă semnificativ de genoamele naturale, ceea ce poate limita aplicabilitatea lor practică.

Momentul „ChatGPT” pentru genetica sintetică

Cercetătorii speră să combine AI cu laboratorul automatizat și robotica pentru a testa și rafina fragmente de genom, cu scopul de a le asambla ulterior într-un genom complet funcțional. Aceasta ar putea deschide calea spre crearea de forme de viață mai complexe, inclusiv la nivelul celulelor umane sau animale.

„Aceste modele AI reprezintă momentul «ChatGPT» pentru genetica sintetică. Putem începe să scriem secvențe care nu au existat niciodată în natură”, spune Patrick Yizhi Cai, inginer de genoame la Universitatea din Manchester.

În paralel, experții subliniază că implicarea umană rămâne esențială: AI poate proiecta genoame, dar testarea și verificarea funcționalității lor în celule reale depind încă de judecata și experiența oamenilor de știință.