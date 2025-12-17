După explozia ChatGPT, OpenAI a ajuns la o evaluare record și sute de milioane de utilizatori. Dar costurile uriașe, concurența agresivă și avertismentele investitorilor ridică o întrebare incomodă, poate compania să rămână în fruntea cursei AI sau va fi depășită de rivali cu buzunare mai adânci?

La trei ani de la lansarea ChatGPT, moment care a propulsat OpenAI în centrul revoluției inteligenței artificiale, entuziasmul inițial începe să fie dublat de îndoieli. Rivalii au recuperat rapid diferența, iar unii investitori și analiști se întreabă dacă OpenAI are forța financiară și strategică necesară pentru a-și păstra poziția dominantă, anunță TechXplore .

Un semnal de alarmă a venit recent de la Michael Burry, investitorul care a comparat OpenAI cu Netscape, compania ce a dominat piața browserelor web în anii ’90, înainte de a fi eliminată de Internet Explorer al celor de la Microsoft. „OpenAI este următorul Netscape, sortit eșecului și care pierde bani pe bandă rulantă”, a scris Burry pe platforma X.

De la pionier la urmărit

Critici similare vin și din zona cercetării. Gary Marcus, cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de „hype-ul” din jurul AI, susține că OpenAI a pierdut avantajul obținut în noiembrie 2022, odată cu lansarea ChatGPT. Potrivit lui, compania „arde miliarde de dolari pe lună”, iar semnele acestei vulnerabilități sunt vizibile de ceva timp.

În ciuda acestor avertismente, succesul ChatGPT rămâne fără precedent. Aplicația a doborât toate recordurile de creștere pentru un produs de consum și are în prezent peste 800 de milioane de utilizatori săptămânali, plătitori și neplătitori. Evaluarea OpenAI a ajuns la aproximativ 500 de miliarde de dolari, cea mai mare pentru o companie privată din lume.

Costul uriaș al supremației în AI

Problema este că popularitatea nu se traduce încă în profit. OpenAI va încheia anul cu pierderi de câteva miliarde de dolari și estimează că nu va deveni profitabilă înainte de 2029. Într-un domeniu care evoluează extrem de rapid, acest orizont de timp pare riscant.

Mai mult, compania s-a angajat la cheltuieli colosale, peste 1.400 de miliarde de dolari pentru cipuri și centre de date, infrastructura esențială pentru antrenarea și rularea modelelor AI. Acest consum masiv de capital ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care Google susține că AI-ul său, Gemini, are deja circa 650 de milioane de utilizatori lunari, iar gigantul american dispune de venituri uriașe din publicitate pentru a-și susține investițiile.

Rivalii OpenAI, Amazon, Meta și Microsoft, au rezerve financiare incomparabil mai mari. Iar Microsoft, deși este unul dintre principalii investitori ai OpenAI, rămâne în același timp un jucător cu propriile interese strategice.

Semne de tensiune la vârf

În ultimele luni, au apărut și indicii de nervozitate la conducerea companiei. Directorul general Sam Altman a reacționat iritat la întrebările legate de contractele de ordinul trilioanelor de dolari asumate de OpenAI. Ulterior, el a avertizat intern că firma se va confrunta cu un „mediu turbulent” și un „climat economic nefavorabil”, în special din cauza presiunii exercitate de Google.

Când Google a lansat recent un nou model AI, primit cu reacții pozitive, Altman a emis un „cod roșu”, cerând echipelor OpenAI să se concentreze la maximum pe îmbunătățirea ChatGPT. La scurt timp, compania a prezentat un nou model și a anunțat o investiție din partea Disney, care va licenția personaje pentru utilizare în ChatGPT și în instrumentul de generare video Sora.

Între euforie și realism

Pentru investitori, miza este încrederea că sumele uriașe investite vor produce randamente pe termen lung. „OpenAI strânge bani la evaluări foarte ridicate, dar este neclar când și cum vor veni profiturile”, spune Ashu Garg, partener la Foundation Capital.

Alți analiști se așteaptă ca evaluarea companiei să scadă pe măsură ce competiția se intensifică. „Structura de capital a OpenAI este evident problematică, dar, paradoxal, evaluarea continuă să crească”, observă Espen Robak, de la Pluris Valuation Advisors.

Rămâne de văzut dacă această presiune va întârzia listarea la bursă sau, dimpotrivă, va grăbi intrarea OpenAI pe Wall Street, pentru a profita de entuziasmul investitorilor față de inteligența artificială.

Nu este un joc cu un singur câștigător

Majoritatea analiștilor nu cred însă într-un colaps total al OpenAI. Piața AI este suficient de mare pentru mai mulți jucători puternici, iar cererea continuă să crească. „Nu este un joc cu câștigător unic. Toate aceste companii vor lua o parte din piață, iar piața însăși se extinde”, spune Angelo Zino, analist CFRA.

Cu alte cuvinte, OpenAI s-ar putea să nu mai fie singurul lider incontestabil al inteligenței artificiale. Întrebarea nu este dacă va dispărea, ci dacă va reuși să se transforme dintr-un pionier spectaculos într-un gigant stabil, sau dacă va rămâne în istorie drept Netscape-ul erei AI.