Un grup american investește în laserul de la Măgurele / Centrul va primi echipamente de ultimă generație în valoare de peste 35 de milioane de euro

Germanii de la RI Research Instruments, o companie deținută majoritar de un consorțiu american, anunță investiții în Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH). Concret, germanii investesc peste 35 de milioane de euro în laserul de la Măgurele, livrările majore fiind preconizate pentru finalul acestui an, se arată într-un comunicat al Bruker Corporation.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Contractul urmărește să îmbunătățească infrastructura de cercetare a centrului de la Măgurele cu tehnologii avansate capabile să producă fascicule gamma cvasimonocromatice. Proiectul va fi executat pe o perioadă de 14 luni la sediul IFIN-HH din județul Ilfov.

Dr. Cătălin Matei, șeful Departamentului de Sisteme Gamma la ELI-NP (centrul de la Măgurele, n.r.), a declarat că razele gamma sunt un instrument unic pentru studierea proceselor nucleare. El susține că ele ne permit să investigăm condițiile existente la câteva minute după Big Bang, modul în care s-au format nucleele și motivul pentru care există izotopii de astăzi.

Sistemul include o linie de transport cu fascicul de electroni cu o incintă de împrăștiere Compton, sisteme de control integrate atât pentru acceleratorul liniar existent (LINAC), cât și pentru noul sistem de fascicul gamma, precum și subsisteme pentru operațiuni de diagnosticare, vid, frecvență radio și siguranță.

Finanțarea germană vine după falimentul firmei Lyncean Technologies Inc., care a avut loc în iarna anului 2022. Astfel, contractul pentru realizarea sistemului de fascicul gama cu energie variabilă (VEGA) din cadrul proiectului ELI-NP de la Măgurele a devenit nul de drept.