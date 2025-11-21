Un sarcofag roman complet sigilat, păstrat într-o stare excepțională timp de aproape două milenii, a fost descoperit și deschis de arheologi în nordul Budapestei, în districtul Óbuda, zonă ce făcea parte din vechea așezare romană Aquincum. Descoperirea, considerată rară chiar și pentru siturile romane din Europa Centrală, oferă o privire directă asupra vieții unei tinere și a comunității din care făcea parte, potrivit agenției Associated Press, citată de Mediafax.

Cercetătorii Muzeului de Istorie din Budapesta au găsit sicriul de calcar complet intact, cu capacul încă fixat de cleme metalice și plumb topit. Astfel de sarcofage sunt extrem de neobișnuite, întrucât majoritatea mormintelor antice au fost de-a lungul timpului jefuite, mutate sau deteriorate.

Sarcofagul era sigilat „ermetic”

Sarcofagul a scos la iveală scheletul bine conservat al unei tinere femei, înconjurat de numeroase obiecte funerare. În aceeași zonă, transformată în secolul al III-lea într-o necropolă, au fost descoperite și opt morminte simple, dar niciunul nu se apropie ca bogăție sau stare de conservare de cel al tinerei femei. De asemenea, în apropiere se află și un apeduct roman.

Coordonatoarea săpăturii, arheologul Gabriella Fenyes, subliniază că valoarea descoperirii este amplificată de faptul că sarcofagul era sigilat „ermetic”, fără urme de intervenții anterioare. Inventarul funerar este neobișnuit de bogat: două vase de sticlă intacte, figurine din bronz, 140 de monede, un ac de păr din os și o bijuterie din chihlimbar. Urmele de țesătură cu fir de aur indică faptul că tânăra provenea dintr-o familie înstărită.

Aceste obiecte, afirmă Fenyes, erau depuse de rude „pentru călătoria ei eternă”.

Unul dintre cele mai bine conservate morminte romane găsite vreodată

Analizele antropologice urmează să stabilească vârsta exactă, starea de sănătate și originea femeii. Potrivit expertului în perioada romană Gergely Kostyal, care coordonează proiectul împreună cu Fenyes, calitatea sarcofagului și ansamblul obiectelor funerare sugerează un statut social ridicat. El explică și caracterul excepțional al descoperirii: în secolul al IV-lea, sarcofagele erau adesea refolosite, însă acesta pare să fi fost realizat special pentru tânăra înhumată.

Arheologii au îndepărtat și un strat consistent de noroi acumulat în interior, iar cercetătorii cred că acesta ar putea ascunde încă piese de bijuterie, inclusiv cercei care nu apar până acum în inventarul funerar.