Cercetătorii de la startup-ul australian Cortical Labs au realizat un experiment revoluționar, în care aproximativ 200.000 de neuroni umani vii, crescuți pe un cip de siliciu, au fost antrenați să joace jocul video Doom, scrie Interesting Engineering.

Acest experiment marchează un pas important în dezvoltarea calculatoarelor biologice programabile, unde sistemele neuronale vii sunt integrate cu hardware digital.

Sistemul folosit, denumit CL-1, combină celulele cerebrale cu microelectrozi și componente electronice, creând ceea ce oamenii de știință numesc „biologie programabilă”.

Cipul CL-1 a transformat datele digitale ale jocului în semnale electrice pe care neuronii le pot interpreta. În același timp, răspunsurile neuronale generate de neuroni au fost convertite în comenzi digitale care controlau acțiunile din joc.

Astfel, neuronii au navigat pe harta jocului, au vizat inamicii și au tras cu armele în timp real, demonstrând capacități de învățare adaptivă și comportament orientat spre obiective.

Această realizare se bazează pe un precedent din 2021, când același laborator a reușit să antreneze neuroni crescuți în laborator să joace jocul simplu Pong.

Atunci au fost folosite peste 800.000 de celule pentru a crea un cip biologic capabil să învețe controlul paletei în joc.

În comparație, adaptarea pentru Doom a fost mult mai rapidă, datorită unei interfețe Python create de dezvoltatorul independent Sean Cole, care a permis neuronilor să interpreteze semnalele jocului. În doar o săptămână, neuronii au fost capabili să navigheze autonom în mediul jocului.

Experimentul evidențiază potențialul tot mai mare al sistemelor hibride, care combină biologia cu tehnologia digitală.

Cercetătorii consideră că neuronii vii pot procesa informații complexe și incerte folosind mult mai puțină energie decât procesoarele tradiționale din siliciu, ceea ce ar putea face sistemele hibride utile pentru robotică, sarcini de decizie în timp real sau interfețe neuronale avansate.

Totuși, rămân multe întrebări deschise privind modul în care neuronii percep mediile digitale fără organe senzoriale.

Chiar și așa, experimentul reprezintă un pas major în integrarea rețelelor neuronale vii cu calculatoarele și deschide perspective pentru tehnologii viitoare bazate pe inteligența biologică.

Potrivit experților, realizarea Cortical Labs arată cum sistemele neuronale vii ar putea, într-o zi, să alimenteze tehnologii inovatoare, mai eficiente energetic, capabile să ia decizii complexe și să interacționeze cu mediile digitale într-un mod asemănător inteligenței biologice.