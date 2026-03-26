Evenimentul Gaming Marathon, ajuns la a șasea ediție, va avea loc sâmbătă, 28 martie, în format online, începând cu ora 10:00.

Organizatorii anunță o ediție tematică axată pe rolul femeilor în industria jocurilor video, cu accent pe experiențele, provocările și oportunitățile din acest domeniu.

Timp de peste 15 ore de streaming, aproximativ 30 de creatori de conținut vor participa la sesiuni de joc, discuții și activități interactive, alături de comunitățile lor.

Evenimentul este transmis pe platforma oficială Gaming Marathon și reunește atât jucători, cât și profesioniști din industrie.

Unul dintre punctele centrale ale ediției este o discuție deschisă între mai multe creatoare de conținut, printre care Gabriela Bucur, Loore, OanaVT, Roxana, Sevena, Umbrița și Ștefania Popescu.

Tema conversației vizează experiența femeilor în gaming, inclusiv interacțiunile din comunități online, provocările legate de comunicare și siguranță, dar și diferențele de percepție în funcție de expunerea identității în jocuri.

Potrivit organizatorilor, femeile reprezintă aproape jumătate dintre jucătorii la nivel global, însă în zona de esports ponderea lor rămâne sub 10%.

Diferența este pusă pe seama accesului limitat la oportunități și vizibilitate în competițiile profesioniste.

Ediția din acest an include și o serie de interviuri și discuții cu invitate din diferite segmente ale industriei.

Printre acestea se numără profesioniști implicați în dezvoltarea de jocuri video, organizarea de competiții sau educația în game development.

Sunt abordate teme precum integrarea cluburilor sportive în esports, organizarea competițiilor și parcursul educațional pentru cei interesați de o carieră în domeniu.

În paralel, evenimentul extinde conținutul și către zona jocurilor de societate. Mai multe comunități vor organiza sesiuni dedicate unor titluri precum One Piece, Monopoly sau Dungeons & Dragons, inclusiv activități tematice și competiții.

Programul include și challenge-uri interactive pentru public, sesiuni de joc alături de creatori de conținut și competiții în titluri populare.

Participanții pot câștiga premii precum echipamente de gaming, accesorii, coduri digitale sau sesiuni în arene de realitate virtuală.

Gaming Marathon este organizat anual și își propune să aducă împreună comunitățile de gaming din România, combinând elemente de divertisment cu inițiative de informare și educație în domeniu.

Organizatorii spun că ediția din acest an urmărește să crească vizibilitatea femeilor în industrie și să încurajeze participarea acestora în toate segmentele gamingului.