Investițiile tot mai mari în inteligența artificială și infrastructura digitală au contribuit la creșterea numărului de brevete la nivel mondial în 2025, în special în domenii precum comunicațiile digitale și semiconductorii, potrivit celui mai recent raport publicat de World Intellectual Property Organization (WIPO), citat de AFP, preluată de Agerpres.

Conform datelor prezentate de agenția specializată a Organizația Națiunilor Unite, numărul cererilor internaționale de brevet depuse anul trecut prin sistemul PCT a crescut cu 0,7%, ajungând la aproximativ 275.900 de solicitări la nivel global.

Deși creșterea totală a fost una moderată, activitatea de inovare a fost semnificativ mai intensă în anumite sectoare tehnologice. Potrivit economistului-șef al WIPO, Carsten Fink, domeniul tehnologiilor digitale a înregistrat o evoluție puternică, reflectând interesul tot mai mare pentru inteligența artificială și infrastructura necesară dezvoltării acesteia.

„Acest model reflectă în mod clar importanța continuă a tehnologiilor digitale ca motor al inovării la nivel global”, a declarat Fink. El a subliniat că expansiunea investițiilor în AI generează cerere pentru infrastructură IT avansată, centre de date și cipuri specializate.

În 2025, categoria comunicațiilor digitale – cea mai mare în ceea ce privește cererile internaționale de brevet – a înregistrat o creștere de aproximativ 6%. O evoluție similară a fost raportată și în sectorul semiconductorilor, cele două domenii având cele mai rapide ritmuri de creștere dintre primele zece sectoare tehnologice analizate de WIPO.

La nivel de țări, China a rămas lider mondial în ceea ce privește numărul de cereri internaționale de brevet, cu 73.718 solicitări depuse în 2025, în creștere cu 5,3% față de anul precedent. Pe locul al doilea se situează Statele Unite, cu 52.617 cereri, însă cifra marchează o scădere de aproximativ 3% și reprezintă al patrulea an consecutiv de declin.

Clasamentul este completat de Japonia cu 47.922 cereri, Coreea de Sud cu 25.016 și Germania cu 16.441 de solicitări.

La nivelul companiilor, liderul mondial în depunerea de brevete a rămas pentru al optulea an consecutiv gigantul chinez Huawei, cu 7.523 de cereri depuse în 2025. Compania este pe primul loc în acest clasament încă din 2017.

Pe pozițiile următoare se află Samsung Electronics cu 4.698 cereri, Qualcomm cu 3.227 și LG Electronics cu aproximativ 2.400 de cereri.

Datele WIPO arată că sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor domină în continuare clasamentul marilor inovatori: 16 dintre primii 20 de depunători de cereri de brevet provin din acest domeniu.

Directorul general al WIPO, Daren Tang, a declarat că tendințele actuale confirmă rolul central al tehnologiilor digitale în economia globală a inovării.

„Depunerile internaționale de brevete – în special în domeniile comunicațiilor digitale și semiconductorilor – arată modul în care tehnologiile digitale continuă să modeleze peisajul global al inovării”, a spus Tang. „Inteligența artificială este cel mai nou motor al acestei creșteri și va transforma din ce în ce mai mult modul în care inovăm.”

În rândul primilor 100 de depunători de brevete, cele mai multe companii provin din Japonia (32), urmate de firme din China (24) și Statele Unite (17).

Raportul WIPO analizează și evoluția altor forme de proprietate intelectuală. Numărul cererilor internaționale de înregistrare a mărcilor comerciale a scăzut cu 1,5% în 2025, până la 64.150.

Cele mai multe solicitări au provenit din Statele Unite (10.997), urmate de Germania (6.106), China (5.636), Franța (4.026) și Marea Britanie (3.871).

În clasamentul companiilor, liderul în depunerea de cereri pentru mărci comerciale a fost pentru al cincilea an consecutiv grupul francez L’Oréal, cu 274 de solicitări. Pe locul al doilea se află compania americană de jocuri de noroc Light & Wonder, cu 105 cereri.

În același timp, cererile pentru protecția internațională a desenelor și modelelor industriale au crescut cu 9,4% în 2025, ajungând la 28.588.

Și în acest segment, China a ocupat primul loc, cu 5.911 cereri, urmată de Germania (4.530), Statele Unite (3.882), Elveția (2.285) și Italia (2.015).

Potrivit WIPO, printre companiile care au înregistrat creșteri semnificative ale cererilor de design industrial se numără Huawei, Beijing Xiaomi Mobile Software și Apple. În clasament apar și alte grupuri mari precum Procter & Gamble, Philips și Samsung Electronics.