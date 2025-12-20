Un oraș din vestul Japoniei pregătește lansarea celui mai mare cluster de centre de date din țară, pe fondul creșterii cererii pentru servicii legate de inteligența artificială și cloud, arată un document consultat de Reuters.

Planul vizează Nanto, un oraș din prefectura Toyama, aflat în apropierea Mării Japoniei. Autoritățile locale urmează să anunțe proiectul împreună cu dezvoltatorul privat GigaStream Toyama, potrivit documentului.

Un proiect de amploare mondială

Proiectul prevede o capacitate totală de alimentare de 3,1 gigawați (GW). Dacă va fi finalizat, ar putea deveni unul dintre cele mai mari hub-uri de centre de date din lume. Documentul compară amploarea proiectului cu inițiativa „Stargate” menționată în contextul OpenAI, estimată la 10 GW.

Japonia are în prezent doi mari poli de centre de date, concentrați în zonele metropolitane Tokyo și Osaka. Proiectul din Nanto ar urma să creeze a treia regiune majoră pentru această industrie, dar cu cea mai mare capacitate totală planificată din țară.

Prima fază: Nanto Campus

Prima etapă a proiectului, denumită „Nanto Campus„, ar urma să susțină aproximativ 400 megawați (MW). Conform planului public-privat, amplasamentul ar trebui să fie gata pentru operare până la finalul lui 2028. Capacitatea din faza inițială este comparabilă cu unele dintre cele mai mari centre de date anunțate până acum în Japonia și ar putea deservi operatori „hyperscale”, precum Amazon, Microsoft sau Google.

Documentul mai arată că dezvoltatorul GigaStream Toyama intenționează să promoveze proiectul la conferința Pacific Telecommunications Council din Honolulu, luna viitoare. Compania este condusă de Daniel Cox, descris ca având 25 de ani de experiență pe piața japoneză de investiții imobiliare.

Reprezentanții orașului Nanto și ai GigaStream Toyama au refuzat să comenteze, spunând că vor face un anunț în curând.

Avantajele locației și diversificarea regională

Diversificarea regională este o prioritate, deoarece aproximativ 85% dintre centrele de date din Japonia sunt concentrate în Tokyo și Osaka, iar autoritățile au avertizat asupra blocajelor din aceste zone. Nanto se află la circa 250 km de ambele metropole și este descris ca o zonă cu risc seismic redus. Toyama se numără printre zonele cu cele mai puține cutremure majore, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze.

Perspectivele pieței și investițiile viitoare

Piața japoneză de centre de date este estimată să se apropie de 32 de miliarde de dolari până în 2028, susținută de cloud și AI, potrivit IDC Japan. Guvernul mizează pe sector pentru a sprijini atragerea de investiții străine directe de aproximativ 772 de miliarde de dolari până în 2030, de la circa 343 de miliarde de dolari în 2024. În vestul Japoniei, energia este considerată mai disponibilă și, în general, mai ieftină, fiind livrată de companii precum Hokuriku Electric Power, Kansai Electric Power și J-Power.