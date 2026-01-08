Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, a descris roboții drept „imigranți AI” și a subliniat rolul lor esențial în atenuarea penuriei de forță de muncă din industria manufacturieră, anunță TechXplore.

„Prezența roboților va crea locuri de muncă. Avem nevoie de mai mulți imigranți AI pentru a ne ajuta pe liniile de producție și pentru a face munci pe care poate am decis că nu mai vrem să le facem noi”, a declarat Huang în fața a 200 de jurnaliști și analiști, în cadrul CES 2026, desfășurat la Las Vegas.

Roboții, parte a revoluției tehnologice

CES 2026 reunește aproximativ 130.000 de participanți, iar roboții au o prezență majoră la târg, acolo unde companiile mizează ca aceștia să devină dispozitive utile în viața cotidiană, nu doar obiecte de divertisment. Huang a subliniat că „revoluția robotică” va compensa pierderile de forță de muncă cauzate de îmbătrânirea populației și declinul demografic, și vor contribui în același timp la creșterea economică.

„Când economia crește, angajăm mai mulți oameni”, a declarat Huang în timpul prezentării. CEO-ul Nvidia estimează că deficitul global de muncitori atinge „zeci de milioane”, nu doar mii, din cauza schimbărilor demografice.

Automatizarea, un răspuns la provocările forței de muncă

Comentariile lui Huang se aliniază celor ale altor lideri din Silicon Valley, precum Elon Musk, care susțin că declinul populației și îmbătrânirea forței de muncă fac automatizarea o necesitate.

Nvidia investește masiv în furnizarea de software de bază care să permită roboților să funcționeze în diverse industrii, inclusiv în producție, retail și domeniul sănătății.