Creșterea ChatGPT începe să încetinească, potrivit noilor date furnizate de firma de analiză de piață Sensor Tower, citată de TechCrunch.

În prezent, chatbotul AI deținut de OpenAI rămâne lider în acest domeniu, reprezentând 50% din descărcările globale pe dispozitive mobile și 55% din utilizatorii activi lunari la nivel global.

Cu toate acestea, Gemini de la Google a început să depășească ChatGPT în ceea ce privește creșterea descărcărilor, creșterea utilizatorilor activi lunari și creșterea timpului petrecut în aplicație, a constatat firma.

În timp, ritmul crescut de adoptare ar putea ajuta Gemini să reducă diferența față de ChatGPT. Acest lucru îngrijorează OpenAI, după cum indică recentul „cod roșu” declanțat de conducerea companiei. Mesajul, redactat de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, instruia personalul să se concentreze pe îmbunătățirea produselor AI ale companiei, în special în domenii precum personalizarea, fiabilitatea, generarea de imagini și altele.

Analizând datele recente, este clar că cursa nu s-a terminat încă: atât ChatGPT, cât și Gemini continuă să înregistreze o creștere considerabilă.

ChatGPT a înregistrat o creștere de 180% a numărului de utilizatori activi lunari la nivel global în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce numărul de utilizatori activi lunari ai Gemini a crescut cu 170%.

Însă noile date indică faptul că numărul utilizatorilor activi lunari la nivel global ai ChatGPT a crescut cu doar aproximativ 6% între august și noiembrie, ajungând la aproximativ 810 milioane. Această cifră ar putea sugera că chatbotul AI se apropie de saturația pieței, spune Sensor Tower.

Între timp, numărul utilizatorilor activi lunar la nivel global ai Google Gemini a crescut cu aproximativ 30% în aceeași perioadă, deoarece lansarea noului său model de generare de imagini, Nano Banana, a determinat o adoptare crescută.

În plus, raportul a menționat că aproximativ de două ori mai mulți utilizatori Android din SUA interacționează acum cu Gemini direct prin sistemul de operare Android, comparativ cu utilizarea aplicației mobile Gemini independente. Acest lucru ar putea oferi Google un avantaj competitiv pe piața globală, unde Android domină, deoarece înseamnă că Gemini nu este limitat la a fi utilizat doar într-o aplicație mobilă sau o interfață web.

Gemini își mărește, de asemenea, cota de piață globală a chatbot-urilor AI în comparație cu toate aplicațiile de top, precum ChatGPT, Copilot, Claude, Perplexity și Grok. În ultimele șapte luni (mai-noiembrie 2025), Gemini și-a mărit cota de utilizatori activi lunar la nivel global cu trei puncte procentuale, estimează firma.

În comparație, ChatGPT a înregistrat o scădere de trei puncte procentuale a cotei sale de utilizatori activi lunar la nivel global în ultimele patru luni (august-noiembrie 2025).

Provocările din partea Perplexity și Claude ar putea avea, de asemenea, un impact asupra ChatGPT, deoarece ambii rivali au înregistrat o creștere de trei cifre pentru chatboții lor în 2025, primul cu 370% față de anul precedent, iar cel de-al doilea cu 190%.

ChatGPT a înregistrat, de asemenea, o creștere a descărcărilor globale cu 85% față de anul precedent, până în noiembrie, dar aceasta a rămas în urma creșterii medii a întregii cohorte, de 110%.

Perplexity și Gemini au înregistrat cea mai mare creștere, cu 215% și, respectiv, 190% față de anul precedent.

În cele din urmă, timpul petrecut de utilizatorii aplicației Gemini în aplicație s-a dublat în ultimele luni, a precizat Sensor Tower. În noiembrie, utilizatorii Gemini petreceau 11 minute pe zi în aplicație, cu 120% mai mult decât în martie. Acest lucru se datorează probabil popularității modelului său de generare a imaginilor, Nano Banana, în septembrie.

Timpul petrecut zilnic de utilizatorii ChatGPT a crescut cu doar 6% în aceeași perioadă. În plus, timpul petrecut de utilizatorii ChatGPT a scăzut cu 10% în noiembrie, comparativ cu iulie.

Deși datele actuale indică faptul că Google ar putea să-l ajungă din urmă pe liderul de piață, o mare parte din câștigurile sale recente au legătură cu succesul Nano Banana. OpenAI ar putea accelera din nou creșterea odată cu lansarea propriilor produse noi, dacă acestea vor avea un impact similar.