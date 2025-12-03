La trei ani după ce Google a tras semnalul de alarmă în fața ChatGPT, situația s-a inversat complet. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, ar fi declarat un „cod roșu” în cadrul companiei pentru a accelera îmbunătățirea ChatGPT, și a luat decizia de a întârzia astfel planurile de publicitate și alte produse, potrivit The Information, care citează un document intern scurs în presă.

Decizia vine după lansarea modelului Gemini 3 de către Google luna trecută, model care a depășit ChatGPT în testele de referință din industrie și a generat elogii vizibile pe rețelele sociale. Mai mult, Google a atras 200 de milioane de utilizatori noi în mai puțin de trei luni.

Altman le-a cerut angajaților să se mobilizeze, și a încurajt transferuri temporare între echipe și a instituit teleconferințe zilnice cu responsabilii de evoluția chatbotului.

„OpenAI se află într-un moment critic pentru ChatGPT”

În memo, Altman avertizează că „OpenAI se află într-un moment critic pentru ChatGPT”, un mesaj care arată o paralelă imediată cu decembrie 2022, atunci când Google însuși a intrat în „cod roșu” după lansarea ChatGPT. La acea vreme, Sundar Pichai a mobilizat echipe din întregul Alphabet pentru a accelera proiectele AI, în încercarea de a recupera distanța față de OpenAI. Astăzi, scena s-a schimbat radical, iar avantajul pare să se mute din nou.

Lansat în noiembrie, Gemini 3 a urcat rapid în fruntea clasamentului LMArena, o platformă comunitară unde utilizatorii compară rezultatele a două modele AI și aleg variantele preferate. Feedbackul a variat de la apreciere prudentă la entuziasm exuberant. Marc Benioff, CEO-ul Salesforce, a anunțat pe X că renunță la ChatGPT după trei ani de utilizare zilnică pentru a trece la Gemini 3, și a numit diferența „nebună”. În plus, aceasta a declarat fără echivoc: „Nu mă mai întorc”.

Google se apropie periculos de poziția dominantă a ChatGPT

Ascensiunea Google este vizibilă și în numerele de utilizatori. Potrivit OpenAI, ChatGPT are peste 800 de milioane de utilizatori săptămânali, însă Gemini reduce accelerat diferența. Aplicația a ajuns de la 450 de milioane de utilizatori activi lunar în iulie la 650 de milioane în octombrie. Dacă acest ritm se menține, Google s-ar putea apropia periculos de poziția dominantă a ChatGPT.

Mișcarea „cod roșu” nu îi convinge însă pe toți analiștii. Editorialistul Reuters Robert Cyran a subliniat că decizia dă impresia unei companii „care încearcă să facă prea multe în paralel, cu o tehnologie ce are încă nevoie de dezvoltare masivă și resurse financiare consistente”. În aceeași zi în care memo-ul lui Altman a devenit public, OpenAI a anunțat o investiție în parteneriat cu fondul Thrive Capital și o colaborare extinsă cu Accenture, semn că strategia de expansiune continuă pe mai multe fronturi. „Singurul lucru mai mare decât deficitul de atenție al companiei este apetitul ei pentru capital”, remarcă Cyran într-un comentariu dur.

OpenAI operează cu un handicap structural pe care Google nu îl are

Paradoxal, OpenAI operează cu un handicap structural pe care Google nu îl are… lipsa unui motor financiar intern suficient de puternic. În timp ce Google poate finanța masiv proiectele AI din veniturile uriașe generate de publicitatea din căutări, OpenAI rămâne dependentă de runde succesive de finanțare. Evaluată la aproximativ 500 de miliarde de dolari, compania are deja obligații financiare de peste 1.000 de miliarde de dolari către furnizorii de infrastructură cloud și producători de cipuri care asigură puterea de calcul necesară funcționării modelelor sale.

Totuși, cursa AI nu dă semne că ar încetini. Potrivit aceleiași note interne, OpenAI plănuiește să lanseze chiar săptămâna viitoare un nou model de AI, despre care Altman susține că ar putea depăși Gemini 3 în evaluările interne. Rivalitatea dintre cei doi giganți pare, așadar, departe de o stabilizare.