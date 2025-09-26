xAI, startup-ul lui Musk, dă în judecată OpenAI pentru că ar fi furat secretele sale comerciale

Startup-ul de inteligență artificială al lui Elon Musk, xAI, a dat în judecată rivalul OpenAI la tribunalul federal din California pentru că ar fi furat secretele sale comerciale, cu scopul de a obține un avantaj neloial în cursa pentru dezvoltarea tehnologiei AI, scrie Reuters.

xAI susține că OpenAI s-a angajat într-un „model profund îngrijorător” de angajare a foștilor angajați ai xAI pentru a obține acces la secrete comerciale legate de chatbotul său AI Grok.

„OpenAI vizează persoanele care dețin cunoștințe despre tehnologiile cheie și planurile de afaceri ale xAI, inclusiv codul sursă al xAI și avantajele sale operaționale în lansarea centrelor de date, apoi îi induce pe acești angajați să încalce confidențialitatea și alte obligații față de xAI prin mijloace ilegale”, se arată în proces.