dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

xAI, startup-ul lui Musk, dă în judecată OpenAI pentru că ar fi furat secretele sale comerciale

Ștefan Munteanu
26 septembrie 2025
Elon Musk și Sam Altman
Sursa foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Startup-ul de inteligență artificială al lui Elon Musk, xAI, a dat în judecată rivalul OpenAI la tribunalul federal din California pentru că ar fi furat secretele sale comerciale, cu scopul de a obține un avantaj neloial în cursa pentru dezvoltarea tehnologiei AI, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

xAI susține că OpenAI s-a angajat într-un „model profund îngrijorător” de angajare a foștilor angajați ai xAI pentru a obține acces la secrete comerciale legate de chatbotul său AI Grok.

„OpenAI vizează persoanele care dețin cunoștințe despre tehnologiile cheie și planurile de afaceri ale xAI, inclusiv codul sursă al xAI și avantajele sale operaționale în lansarea centrelor de date, apoi îi induce pe acești angajați să încalce confidențialitatea și alte obligații față de xAI prin mijloace ilegale”, se arată în proces.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...