Microsoft alege Anthropic în detrimentul OpenAI pentru Visual Studio Code / Noul selector automat de modele AI preferă Claude 4 în locul GPT-5

Microsoft introduce o funcție de selecție automată a modelelor de inteligență artificială în Visual Studio Code, care va alege în mod automat modelul considerat optim pentru performanță. Noua funcție va selecta între Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini și alte modele, însă pentru utilizatorii plătitori de GitHub Copilot, compania a decis să se bazeze în principal pe Claude Sonnet 4, conform TheVerge.

Decizia reprezintă o confirmare că Microsoft favorizează modelele dezvoltate de Anthropic în defavoarea celor mai noi versiuni GPT-5 ale OpenAI pentru sarcinile de programare și dezvoltare. Surse apropiate de planurile companiei afirmă că, în ultimele luni, Microsoft și-a îndrumat propriii dezvoltatori să utilizeze Claude Sonnet 4.

„Pe baza testelor interne, Claude Sonnet 4 este modelul nostru recomandat pentru GitHub Copilot,” a transmis Julia Liuson, șefa diviziei pentru dezvoltatori a Microsoft, într-un e-mail intern din iunie. Această recomandare a fost formulată înainte de lansarea GPT-5, însă orientarea Microsoft privind modelele AI nu s-a schimbat între timp.

Compania investește totodată în dezvoltarea propriilor modele de inteligență artificială. „Vom face investiții semnificative în propriul nostru cluster. Astăzi, MAI-1-preview a fost antrenat doar pe 15.000 de GPU-uri H100, un cluster minuscul la scară globală,” a declarat Mustafa Suleyman, șeful diviziei AI a Microsoft, într-o întâlnire internă organizată săptămâna trecută.

Planurile Microsoft includ și extinderea utilizării modelelor Anthropic în aplicațiile Microsoft 365.

Potrivit publicației The Information, Microsoft 365 Copilot va fi „parțial alimentat de modelele Anthropic”, după ce testele interne au arătat că acestea au performat mai bine decât modelele OpenAI în aplicații precum Excel și PowerPoint.

În paralel, relația dintre Microsoft și OpenAI continuă să se dezvolte. Cele două companii au anunțat recent un nou acord care ar putea sprijini listarea la bursă a startup-ului de inteligență artificială.

Din 2019, Microsoft a investit peste 13 miliarde de dolari în OpenAI, în baza unui parteneriat complex de partajare a veniturilor. Noul acord oferă OpenAI posibilitatea de a utiliza și furnizori rivali de servicii cloud, în timp ce Microsoft urmează să prezinte în curând detalii despre „următoarea etapă” a colaborării.

Prin această strategie, Microsoft consolidează atât colaborarea cu OpenAI, cât și parteneriatul cu Anthropic, explorând în paralel dezvoltarea unor modele proprii. Totodată, orientarea spre Claude Sonnet 4 în cadrul GitHub Copilot și planurile de integrare a modelelor Anthropic în Microsoft 365 arată o deschidere către diversificarea surselor de tehnologie AI, în funcție de performanțele obținute în aplicații practice.