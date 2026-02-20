Tot mai multe magazine din Franța introduc sisteme de inteligență artificială pentru a combate furturile din magazine, pe fondul creșterii pierderilor și al presiunilor economice.

Comercianții afirmă că tehnologia reduce semnificativ sustragerile de produse, însă specialiștii și autoritățile atrag atenția că utilizarea acestor soluții se află într-o zonă juridică insuficient reglementată, scrie Euronews.com.

Cum funcționează sistemele

Software-ul analizează imaginile camerelor de supraveghere și comportamentul clienților în timp real. Algoritmii pot identifica gesturi considerate suspecte — de exemplu, ascunderea unui produs într-o geantă sau manipularea repetată a unor articole fără a fi scanate la casă.

Atunci când detectează o situație anormală, sistemul trimite personalului un scurt clip video pentru verificare, permițând intervenția rapidă.

„Primim o alertă care poate indica un gest ambiguu sau clar suspect. Cel mai frecvent este vorba despre ascunderea produselor”, a declarat Nelson Lopes, managerul unui supermarket din Montreuil, în apropiere de Paris.

Proprietarii de magazine susțin că rezultatele sunt vizibile. Un supermarket a raportat reducerea la jumătate a pierderilor, după ce anterior înregistrase sustrageri de aproximativ 60.000 de euro într-un an.

Un farmacist din Paris a precizat că plătește în jur de 200 de euro pe lună pentru serviciu, dar economisește aproximativ 4.000 de euro anual — echivalentul costului unui agent de pază.

Unul dintre principalii furnizori ai acestor soluții este start-up-ul francez Veesion, care susține că a instalat tehnologia în 2.000–3.000 de magazine din țară. Directorul companiei, Thibault David, afirmă că sistemul respectă regulamentul european privind protecția datelor și nu utilizează identificare biometrică.

Probleme de legalitate și protecția datelor

În prezent, Franța nu are o legislație specifică ce autorizează explicit supravegherea comportamentală prin inteligență artificială în spațiile comerciale. De asemenea, comercianții nu sunt obligați să informeze clienții că sunt analizați de algoritmi.

Autoritatea pentru protecția datelor, CNIL, avertizează că aceste sisteme procesează date personale la scară largă și că utilizarea lor comercială ar trebui să fie reglementată clar.

Pentru mulți comercianți, tehnologia reprezintă un instrument esențial într-o perioadă marcată de creșterea costurilor de trai și a furturilor din retail. O parte dintre clienți afirmă că nu sunt deranjați de utilizarea inteligenței artificiale, atâta timp cât datele lor nu sunt partajate sau folosite abuziv.

În paralel, parlamentarii francezi analizează introducerea unui cadru legislativ dedicat, care să stabilească limitele utilizării inteligenței artificiale în supravegherea comercială.

Dezbaterea privind echilibrul dintre prevenirea infracționalității și riscul de supraveghere excesivă rămâne deschisă, pe măsură ce astfel de tehnologii devin tot mai răspândite în spațiile publice.