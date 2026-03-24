Mark Zuckerberg împinge Meta tot mai clar într-o direcție dominată de inteligența artificială. Nu este vorba doar despre produse sau servicii, ci chiar despre modul în care este condusă compania. Potrivit The Wall Street Journal, CEO-ul Meta lucrează la un agent AI personal care să îl ajute în luarea deciziilor la nivel executiv.

Un agent AI pentru decizii executive

Sistemul ar urma să îi ofere rapid o imagine de ansamblu asupra companiei și să îi livreze informații fără a mai trece prin multiple niveluri ierarhice.

Cu alte cuvinte, ceea ce astăzi presupune discuții cu mai mulți oameni ar putea fi redus la un răspuns generat instant de un algoritm. Unde începe însă diferența reală față de un chatbot clasic sau cât de „autonom” este acest agent rămâne, deocamdată, neclar.

De altfel, Zuckerberg nu ascunde direcția. „Promovăm contribuțiile individuale și aplatizăm echipele. Dacă reușim acest lucru, cred că vom face mult mai multe și va fi și mai plăcut”, a spus el, citat de WSJ, într-un apel cu investitorii. În spatele acestor declarații se află o idee simplă: mai puțină ierarhie, mai multă eficiență.

O companie mare, cu prea multe straturi

Meta nu este o companie mică. Aproximativ 78.000 de angajați, multe straturi de management și, potrivit conducerii, prea multă redundanță. De aici și încercarea de a „subția” structura organizațională.

Nu ar fi prima dată când Zuckerberg mizează totul pe o tehnologie. A făcut-o și cu metaversul, când a redenumit Facebook în Meta și a investit masiv într-un univers virtual care nu a livrat rezultatele așteptate. Costurile estimate ajung la aproximativ 80 de miliarde de dolari. Acum, pariul este mutat aproape integral pe AI.

AI-ul intră în toate nivelurile companiei

Schimbarea se vede deja în interiorul companiei. Angajații sunt încurajați să participe la sesiuni de training dedicate AI de mai multe ori pe săptămână, la hackathoane și să își dezvolte propriile instrumente. În plus, modul în care folosesc inteligența artificială începe să conteze în evaluările de performanță.

Pe platformele interne, lucrurile au evoluat rapid. Unii folosesc agenți precum „My Claw”, care funcționează ca secretari digitali, cu acces la mesaje și fișiere și capabili să interacționeze inclusiv cu alți colegi sau cu agenții lor AI. Există și „Second Brain”, descris ca un „AI chief of staff”, care poate indexa și interoga documente pentru proiecte.

Mai mult, a apărut chiar și un grup în care agenții AI comunică între ei, într-un model inspirat de „Moltbook”, o rețea socială pentru astfel de sisteme care a atras rapid atenția și pe care Meta a ajuns să o achiziționeze.

Riscurile unei adopții accelerate

În același timp, această accelerare vine și cu probleme. Un incident recent a arătat cât de ușor pot scăpa lucrurile de sub control. Un inginer a folosit un agent AI intern pentru a analiza o problemă tehnică, însă sistemul a publicat răspunsul fără aprobarea sa. Informația, greșită, a fost preluată de un alt angajat, iar rezultatul a fost expunerea unor date sensibile ale companiei și ale utilizatorilor timp de aproape două ore.

Concedieri și presiune pe costuri

În paralel, presiunea pe costuri crește. TechRider a relatat recent că Meta ar putea reduce până la 20% din forța de muncă, într-o nouă rundă de concedieri. Măsurile nu sunt încă finalizate și nu au un calendar clar, dar vor fi, cel mai probabil, prezentate ca parte a tranziției către AI.

Legătura există. Meta a investit masiv în inteligență artificială și intenționează să aloce aproximativ 135 de miliarde de dolari pentru infrastructură, potrivit CNBC. Pentru a susține aceste cheltuieli, compania caută economii în alte zone – inclusiv în bugetul de salarii.

Asta în condițiile în care, în paralel, Meta a oferit pachete de până la 100 de milioane de dolari pentru a atrage specialiști în AI de la competitori. Un contrast care nu trece neobservat.

Direcția: fiecare angajat cu propriul AI

Zuckerberg pare însă convins că direcția este corectă. În viziunea sa, fiecare angajat ar putea avea propriul asistent AI. Iar el testează acest model chiar pe propria funcție.

Nu, nu pare că își pregătește demisia în favoarea unui algoritm. Dar faptul că lucrează la un „CEO AI” spune destul de clar unde vrea să ducă Meta în următorii ani.