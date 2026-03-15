1 minute de citit
Meta pregătește un nou val de concedieri

Ștefan Munteanu
15 martie 2026
CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg
Sursa foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia
Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, are în plan concedieri semnificative care ar putea afecta peste 20% din personal, potrivit Reuters, care citează surse apropiate situației.

Măsurile fac parte din eforturile Meta de a compensa investițiile în infrastructura de inteligență artificială (IA) și de a crește eficiența prin automatizarea și sprijinul oferit angajaților de tehnologiile AI.

Nu a fost stabilită încă o dată exactă pentru aceste reduceri, iar amploarea finală rămâne neconfirmată. Conducerea companiei a informat liderii de rang înalt despre planuri și i-a rugat să înceapă pregătirile pentru reducerea cheltuielilor, au declarat sursele sub anonimat.

„Este vorba despre speculații privind abordări teoretice”, a declarat Andy Stone, purtătorul de cuvânt al Meta.

Dacă procentul de 20% se va confirma, aceste concedieri ar reprezenta cele mai mari din istoria companiei de la restructurarea denumită „anul eficienței” din 2022–2023.

La sfârșitul anului trecut, Meta avea aproape 79.000 de angajați. În noiembrie 2022, compania a concediat 11.000 de angajați (aproximativ 13%), iar patru luni mai târziu a anunțat o nouă reducere de circa 10.000 de posturi.

În ultimul an, CEO-ul Mark Zuckerberg a accelerat investițiile în inteligența artificială generativă, oferind pachete salariale foarte atractive pentru cercetători de top și consolidând o echipă dedicată dezvoltării unei superinteligențe.

Concedierile planificate reflectă astfel nevoia Meta de a-și ajusta structura organizațională la noile priorități tehnologice și financiare.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

