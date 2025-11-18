Jeff Bezos va ocupa funcția de co-director executiv al unei noi companii start-up specializate în inteligență artificială, care se concentrează pe AI pentru inginerie și producția de computere, automobile și nave spațiale, relatează New York Times, citată de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania, numită Project Prometheus, a strâns fonduri în valoare de 6,2 miliarde de dolari, parțial de la fondatorul Amazon, devenind astfel unul dintre cele mai bine finanțate startup-uri în fază incipientă din lume, potrivit NYT, care citează trei persoane familiarizate cu planurile interne.

Este pentru prima dată când Bezos preia un rol operațional oficial într-o companie de când a demisionat din funcția de director executiv al Amazon în iulie 2021. Deși este implicat în Blue Origin, titlul său oficial la firma spațială este cel de fondator.

Cu noua companie, Bezos intră pe o piață aglomerată a inteligenței artificiale, unde mai multe firme mai mici încearcă să se impună cu noi produse și software, în timp ce se află într-o cursă cu giganți ai industriei, precum OpenAI, susținută de Microsoft, Meta și Google.

Co-directorul executiv al lui Bezos este Vik Bajaj, un fizician și chimist care a lucrat îndeaproape cu cofondatorul Google, Sergey Brin, la Google X, un proiect de cercetare denumit adesea „The Moonshot Factory”.

Project Prometheus a angajat deja aproape 100 de angajați, inclusiv cercetători de la firme de top din domeniul IA, precum OpenAI, DeepMind și Meta, conform NYT.