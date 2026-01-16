dark
Cum se protejează Matthew McConaughey de utilizarea AI abuzivă / Actorul și-a brevetat imaginea și vocea

Redacția TechRider
16 ianuarie 2026
Sursa foto: Chris Pizzello / AP / Profimedia
Actorul american Matthew McConaughey a depus extrase video și înregistrări audio cu imaginea și vocea sa la Oficiul pentru Brevete și Mărci din Statele Unite (USPTO), pentru a preveni folosirea abuzivă de către grupuri sau platforme de inteligență artificială (AI), potrivit AFP, citată de Agerpres.

Mai multe conținuturi audiovizuale au fost înregistrate de ramura comercială a Fundației Just Keep Livin, creată de actor și soția sa, Camila, conform bazei de date USPTO.

Numeroși artiști și-au exprimat îngrijorarea față de utilizarea necontrolată a imaginii lor prin AI generativ, de la apariția ChatGPT. Mai multe state americane au adoptat reglementări care interzic astfel de utilizări, de regulă pentru scopuri comerciale sau cu rea-credință. Doar câteva, inclusiv legea ELVIS Act din Tennessee, oferă protecție mai largă.

Puțini actori au sesizat justiția pentru a-și apăra drepturile; un exemplu notabil este Scarlett Johansson, care în 2023 a dat în judecată aplicația Lisa AI pentru crearea fără consimțământ a unui avatar AI bazat pe imaginea sa.

Demersul lui Matthew McConaughey este considerat inedit, vizând protecția legală a imaginii și vocii sale.

Cu toate acestea, actorul nu se opune AI generativ. El a investit într-un start-up, ElevenLabs, specializat în tehnologie vocală, care a creat o versiune audio AI a vocii sale, cu permisiunea sa.

„Vrem să ne asigurăm că cei care ne sunt clienți beneficiază de aceeași protecție ca și companiile lor”, a explicat avocatul Kevin Yorn, care îl reprezintă pe Matthew McConaughey. El a adăugat că dorește „să se asigure că aceștia pot fi remunerați pentru utilizarea vocii și a imaginii lor de către această nouă tehnologie”.

 

