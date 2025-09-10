Schimbare de strategie AI la Microsoft: Compania va folosi tehnologia de la Anthropic pentru unele funcții din aplicațiile Office 365, în detrimentul OpenAI – The Information

Microsoft va plăti pentru a utiliza tehnologia Anthropic pentru unele funcții AI din aplicațiile Office 365, a scris marți The Information, semn că firma de software își diversifică portofoliul de inteligență artificială, potrivit Reuters.

Măsura va combina tehnologia Anthropic și OpenAI în aplicații, după ani în care Microsoft a utilizat în principal OpenAI pentru noile funcții din Word, Excel, Outlook și PowerPoint, se arată în raport.

Microsoft dezvoltă propriile modele de inteligență artificială, integrând în același timp modelele DeepSeek în cloudul Azure, în încercarea de a maximiza producția de AI pentru a satisface cererea în creștere.

A fost cel mai mare susținător financiar al OpenAI, investind peste 13 miliarde de dolari în startup-ul de IA și obținând un avantaj în cursa IA datorită modelelor companiei.

„Așa cum am spus, OpenAI va continua să fie partenerul nostru în ceea ce privește modelele de vârf și rămânem dedicați parteneriatului nostru pe termen lung”, a declarat un purtător de cuvânt al Microsoft.

Dezvoltatorii care creează funcții AI pentru Office au constatat că cele mai recente modele ale Anthropic au performanțe mai bune decât OpenAI în automatizarea sarcinilor, cum ar fi funcțiile financiare în Excel sau generarea de prezentări Powerpoint pe baza instrucțiunilor, se arată în raport, citând una dintre cele două persoane implicate în acest efort.

Microsoft va plăti rivalului său din cloud, Amazon Web Services, pentru a avea acces la modelele Anthropic, potrivit raportului. AWS este unul dintre cei mai mari acționari ai Anthropic.

Lansarea GPT-5 de către OpenAI reprezintă un pas înainte în ceea ce privește calitatea, dar Claude Sonnet 4 de la Anthropic are performanțe mai bune în crearea de prezentări Powerpoint mai plăcute din punct de vedere estetic, se arată în raport.

Microsoft intenționează să anunțe această mișcare în următoarele săptămâni, în timp ce prețul instrumentelor AI din Office va rămâne același, se arată în raport.