Yann LeCun, unul dintre cei mai renumiţi experţi în inteligenţă artificială, anunţă că pleacă de la Meta pentru a-şi înfiinţa propria companie, transmite News.ro.

LeCun, care predă şi la Universitatea din New York, a început să lucreze pentru Meta în 2013, unde a condus laboratorul de Cercetare Fundamentală în Inteligenţă Artificială şi, ulterior, a fost şeful departamentului ştiinţific.

După 12 ani, LeCun părăseşte gigantul american pentru a-şi înfiinţa propria companie de inteligenţă artificială, confirmând zvonurile care au circulat în ultimele săptămâni.

LeCun spune că nouA sa companie va continua să cerceteze Advanced Machine Intelligence şi că urmează să colaboreze cu Meta.

Startup-ul îşi propune să creeze sisteme care „înţeleg lumea fizică, au memorie persistentă, pot raţiona şi pot planifica secvenţe complexe de acţiune” – ceea ce specialiştii numesc World Models.

LeCun crede că aşa-zisele „modele ale lumii” (nu modelele lingvistice) sunt singurele capabile să ducă la dezvoltarea inteligenţei artificiale generale, care rivalizează cu inteligenţa umană.

Acesta va mai rămâne la Meta până la finele anului, după care se va ocupa exclusiv de propria companie.