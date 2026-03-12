Specialiștii din Ministerul Educației și Cercetării lucrează la un ghid privind utilizarea inteligenței artificiale în educație și cercetare, care ar urma să stabilească modul în care aceste tehnologii pot fi integrate în sistemul educațional, a declarat ministrul Mihai Dimian în cadrul Digital Innovation Summit Bucharest 2026.

Potrivit oficialului, citat de Agerpres, documentul este deja în lucru și a fost inițiat înainte ca el să preia conducerea ministerului. Dimian a subliniat că ghidul nu va fi perfect, dar reprezintă un punct de plecare pentru stabilirea unor reguli privind utilizarea inteligenței artificiale în mediul academic.

„Lucrăm la un ghid pentru aplicarea inteligenței artificiale în educație și cercetare. Nu trebuie să ne fie frică de inteligența artificială și nici să interzicem utilizarea ei în educație, cu atât mai puțin în cercetare. Dar trebuie să stabilim anumite limite”, a spus ministrul.

Schimbări în modul de evaluare a studenților

Dimian consideră că apariția instrumentelor de inteligență artificială impune și adaptarea modului în care sunt evaluați studenții.

Potrivit acestuia, sistemul educațional trebuie să țină cont de faptul că absolvenții vor folosi aceste tehnologii în activitatea profesională.

„Nu putem să evaluăm studentul pentru ceea ce a făcut inteligența artificială. În același timp, angajatorul va fi interesat ca absolventul să rezolve o problemă, indiferent dacă folosește sau nu inteligența artificială”, a explicat ministrul.

În acest context, instituțiile de învățământ ar trebui să găsească modalități de evaluare care să reflecte activitatea reală a studentului, fără ca rezultatele generate de AI să înlocuiască originalitatea și contribuția personală.

Inteligența artificială, utilă și în activitatea profesorilor

Ministrul a subliniat că inteligența artificială generativă poate fi utilă nu doar pentru studenți, ci și pentru profesori. Tehnologia poate ajuta la pregătirea lecțiilor, la evaluarea elevilor sau la organizarea activităților didactice, dar și în domeniul cercetării.

În opinia sa, într-o lume dominată tot mai mult de sisteme inteligente, creativitatea rămâne principalul avantaj al oamenilor în raport cu mașinile.

„Suntem înconjurați de dispozitive inteligente, iar creativitatea este principala resursă care ne diferențiază de mașini. Nu știm pentru cât timp, dar momentan o avem”, a spus Dimian.

El a adăugat că educația trebuie să se adapteze acestei realități și să pună accent pe dezvoltarea creativității elevilor și studenților, indiferent de disciplina studiată.

Evenimentul Digital Innovation Summit Bucharest 2026 a avut loc între 10 și 12 martie la Palatul Parlamentului și a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București.