Cea mai valoroasă companie listată public din lume, producătorul american de microcipuri Nvidia, a raportat venituri record de 57 de miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2025, cee ce a depășit estimările de pe Wall Street. Producătorul de cipuri a estimat că veniturile vor crește din nou, până la 65 de miliarde de dolari în ultima parte a anului, scrie The Conversation.

Rezultatele peste așteptări au liniștit pe moment investitorii globali, după o săptămână tumultuoasă pentru Nvidia, dar mai ales pe fondul temerilor legate de o posibilă spargere a „bulei AI”.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, Nvidia devenea prima companie evaluată la peste 5 trilioane de dolari, moment în care i-a depășit pe ceilalți membri ai grupului „cei șapte magnifici”: Alphabet (deținătorul Google), Amazon, Apple, Tesla, Meta (deținătorul Facebook, Instagram și WhatsApp) și Microsoft.

După publicarea rezultatelor, acțiunile Nvidia au crescut cu peste 5%, și au ajuns astfel la 196 de dolari în tranzacțiile after-hours.

În aceeași perioadă, presa a relatat că miliardarul tech Peter Thiel și-a vândut întreaga participație în Nvidia în trimestrul al treilea din 2025, peste jumătate de milion de acțiuni, evaluate la aproximativ 100 de milioane de dolari.

Însă, în același trimestru, firma lui Warren Buffett, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din lume, a făcut un pariu surprinzător pe Alphabet, într-un gest clar de încredere în capacitatea Google de a profita de era AI.

Buffett și investiția în Google

Berkshire Hathaway, cu sediul în Omaha, Nebraska, este un gigant global al investițiilor, condus timp de decenii de Warren Buffett. Cel mai recent raport trimestrial al companiei arată că Berkshire Hathaway a acumulat o participație de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet în trimestrul încheiat în septembrie 2025.

Dimensiunea investiției sugerează o decizie strategică, mai ales că același raport arată că firma și-a redus semnificativ poziția imensă în Apple. În prezent, Apple rămâne cel mai mare deținător de acțiuni din portofoliul Berkshire, cu o valoare aproximativă de 64 de miliarde de dolari.

Warren Buffett urmează să se retragă din funcția de CEO al Berkshire, iar analiștii speculează că această investiție ar putea oferi un indiciu despre sursele viitoare de profitabilitate durabilă în economia digitală.

Alegerea câștigătoare a „Oracolului din Omaha”

De-a lungul decadelor, Buffett a avut un palmares impresionant în alegerea companiilor câștigătoare, de la American Express la Coca-Cola. Totuși, el și-a exprimat deseori scepticismul față de companiile din domeniul tehnologiei și a avut și eșecuri notabile, cum ar fi investiția sub-performantă în IBM în urmă cu aproximativ un deceniu.

Odată ce Peter Thiel și cel mai bogat om din Japonia, Masayoshi Son, au ieșit recent din Nvidia, ar putea părea că „Oracolul din Omaha” se implică la finalul petrecerii. Această interpretare însă nu reflectă filosofia de investiții a lui Buffett și specificul afacerii Google.

Buffett nu întârzie în domeniul AI. El aplică strategia sa tradițională. Mai exact, pariază pe companii cu un avantaj competitiv care împiedică concurența să pătrundă pe piață. Mișcarea recentă a Berkshire Hathaway sugerează că acesta consideră că „avantajul” Google se extinde odată cu evoluția AI generative.

Avantajele Google: „doi aligatori în șanț”

Google a câștigat războaiele motoarelor de căutare din anii ’90 datorită a două avantaje cheie, reducerea costului de căutare și capacitatea de a jongla cu legislația. De-a lungul anilor, aceste avantaje au funcționat ca doi „aligatori” în șanțul competitiv al Google, ceea ce a ținut rivalii la distanță.

Google a înțeles mai devreme și mai bine decât oricine că reducerea costului de căutare, timpul și efortul necesar pentru a găsi informații fiabile, reprezintă oportunitatea economică principală a internetului.

Fondatorii Sergey Brin și Larry Page au creat un algoritm revoluționar de căutare, dar inovația reală a venit odată cu modelul de afaceri… oferirea gratuită a serviciului de căutare și monetizarea prin reclame extrem de bine direcționate lângă rezultate. Google Ads generează acum zeci de miliarde de dolari anual pentru Alphabet.

Dezvoltarea acestui model nu a fost ușoară. Google a trebuit să jongleze cu legislația privind drepturile de autor și mărcile comerciale și să gestioneze atenția autorităților internaționale, în timp ce proteja totodată reputația brandului.

Aceste avantaje vor fi cruciale pe măsură ce AI generativă transformă modul în care oamenii caută informații și ridică noi provocări legate de proprietatea intelectuală.

Ce se întâmplă dacă bula AI se sparge?

Investiția Berkshire ar putea fi considerată inteligentă pentru că, dacă bula AI s-ar sparge, unii dintre „cei șapte magnifici” ar putea fi afectați, dar companiile cu o poziție solidă precum Google ar rezista mai bine.

Giganții orientați spre consum, precum Google și Apple, ar putea traversa cu succes o criză AI. De exemplu, afacerea principală de publicitate a Google a supraviețuit crizei financiare globale din 2008, prăbușirii COVID și perioadei de scădere prelungită a prețurilor activelor financiare din 2022.

Pe de altă parte, companii mai noi, precum Nvidia, ar putea întâmpina dificultăți într-o recesiune.

Riscuri și oportunități

Nu există garanții că Google va reuși să valorifice pe deplin noile oportunități aduse de AI, mai ales în contextul provocărilor legale și de reglementare.

Brandul Google, asemenea lui Buffett, poate să îmbătrânească în timp. Tot mai mulți tineri folosesc social media sau AI pentru a găsi informații, și ocolesc motoarele de căutare tradiționale.

Noile tehnologii, cum ar fi sistemele de recomandare sau „agentic shopping”, pot reduce dependența de căutare.

Cu toate acestea, cu fluxurile consistente de venituri din publicitate online, experiența acumulată de la începuturile internetului comercial și capacitatea de a influența comportamentele utilizatorilor, Alphabet are atuurile necesar pentru a rămâne o investiție solidă pe termen lung.