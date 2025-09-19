Motoarele de căutare dispar și vor fi înlocuite de „motoare de răspunsuri” / Matthew Prince, CEO-ul Cloudflare, oferă o soluție la distrugerea internetului de către Inteligența Artificială

Matthew Prince este cofondatorul și CEO-ul Cloudflare. Lansată în 2010, compania de infrastructură internet s-a trezit din ce în ce mai mult în poziția de a servi drept bodyguard al web-ului. Cloudflare filtrează traficul rău intenționat, menține site-urile în siguranță și le apără împotriva atacurilor DDoS. În 2017, Cloudflare a câștigat notorietate în presă când a renunțat la site-ul extremist The Daily Stormer ca și client.

Ruptura legăturilor dintre Cloudflare și The Daily Stormer a marcat o schimbare importantă, care a venit după ani de susținere a unei poziții neutre. Prince continuă să evolueze modul în care funcționează Cloudflare.

El este cel mai recent director executiv din domeniul tehnologiei care a tras un semnal de alarmă cu privire la un scenariu distopic pe termen scurt pentru internet în era AI.

În iulie, compania a lansat un nou instrument cu rolul de a bloca scraping-ul neautorizat al AI. Acesta creează efectiv un model de plată bazat pe crawl, care impune platformelor AI să plătească dacă doresc să acceseze conținutul unui site.

În cadrul podcastului Big Interview al WIRED, Prince a declarat că, în opinia sa, zilele în care motoarele de căutare erau „interfața dominantă a web-ului” au apus de mult.

„Acum, dacă efectuați o căutare, aceasta vă oferă un răspuns în partea de sus a paginii. […]Vă oferă ceea ce se numește o prezentare generală AI, care a preluat o mulțime de conținut, l-a combinat, l-a rezumat în diferite moduri și l-a sintetizat”, a spus Prince.

El nu este singura persoană care trage semnalul de alarmă pentru căutarea pe internet. La începutul acestei luni, un judecător federal a pronunțat un verdict surprinzător într-un proces antitrust privind monopolul motorului de căutare Google, când a permis gigantului tehnologic să păstreze Chrome. Motivul său a fost că el credea că AI generativ prezenta în sfârșit „o provocare semnificativă pentru dominația Google pe piața” căutării pe internet.

IA nu este un motor de căutare, spune Prince, ci un „motor de răspunsuri” și nu mai reușește să genereze trafic, ceea ce asigură în prezent veniturile creatorilor de conținut pe internet, cum ar fi cercetătorii, scriitorii, jurnaliștii și alții.

Pe măsură ce motoarele de răspunsuri continuă să preia rolul motoarelor de căutare, Prince consideră că ne așteaptă trei posibile viitoruri.

Prima variantă

Primul viitor pe care îl consideră puțin probabil: jurnalismul, cercetarea academică etc. vor dispărea complet și vor fi preluate de IA. Practic, este vorba de „teoria internetului mort”, conform căreia o mare parte din conținutul online este creat și interacționează prin intermediul roboților, o stare finală naturală a strategiei de generare a veniturilor bazate pe angajament din conținutul online.

Dar AI se hrănește cu conținut scris de oameni; nu îl generează în mod original, așa că acest scenariu pare destul de improbabil, consideră el.

A doua variantă

A doua posibilitate, însă, este „înfricoșător de probabilă”, spune Prince. El o numește „posibilitatea Black Mirror” după numele unui serial futurist distopic.

În acest scenariu, el consideră că toți creatorii de conținut, de la jurnaliști la cercetători, vor fi angajați de o câteva companii de IA într-un sistem care va semăna cu cel din anii 1400, când artiștii, gânditorii și scriitorii erau patronați de o mână de familii puternice, precum familia Medici din Florența, Italia. Familia Medici era o familie puternică care finanța activitatea multor artiști și gânditori, dar își sporea și puterea politică controlând informațiile difuzate și asigurându-se că acestea promovau propriile ideologii.

Dacă acest scenariu se va concretiza, Prince consideră că companiile de IA precum Anthropic, Perplexity și OpenAI a lui Sam Altman vor începe în cele din urmă să angajeze jurnaliști și alți creatori de conținut, din ce în ce mai numeroși, pentru a înființa propriile agenții de știri sau generatoare de conținut.

Dacă acest lucru va deveni realitate, sistemul global de informații va ajunge să fie controlat de o mână de companii tehnologice mari, care vor adapta informațiile la propriile convingeri. Din nou, nu este o idee prea nebunească: în urmă cu doar două luni, Grok de la xAI a făcut senzație când cercetătorii au descoperit că chatbotul verifica opiniile proprietarului său, Elon Musk, înainte de a răspunde la întrebări sensibile.

„Va exista un AI conservator, unul liberal, unul chinezesc și unul indian”, a spus Prince.

Această divizare pe linii ideologice este în contradicție directă cu scopul inițial al internetului, acela de a fi un loc în care oamenii pot partaja și accesa informații fără limite, doar cunoștințe care circulă către și dinspre oricine, oriunde. Dacă oamenii vor începe să se aboneze la câteva mari companii de IA pentru a citi perspectivele lor asupra lumii, informațiile vor fi „izolate”, spune Prince, deoarece internetul își va pierde rolul de „mare egalizator și democratizator al informațiilor”.

A treia variantă

Există o a treia posibilitate, mai optimistă, pentru care Prince și compania sa, Cloudflare, luptă.

În prezent, conținutul este gratuit pentru AI. Dar Prince crede că acest lucru este pe cale să se schimbe. El prezice că, în viitor, companiile de AI vor semăna mai mult cu Netflix, adică o companie care licențiază conținut de la creatori pentru a oferi utilizatorilor săi o bibliotecă de conținut.

Conținutul se dovedește a fi următoarea bătălie a IA.

Pentru ca această posibilitate să devină realitate, Prince consideră că creatorii de conținut trebuie mai întâi să creeze o situație de penurie, blocând accesul scraperelor AI la conținut când acestea nu plătesc pentru el. O listă tot mai lungă de editori și organizații de știri au dat deja în judecată diverse companii de AI pentru scăderea profiturilor din cauza faptului că AI le-a copiat conținutul fără compensații. Cea mai recentă adăugire la această listă a fost vineri, când Penske Media Corporation, compania-mamă a Rolling Stone și The Hollywood Reporter, a dat în judecată Google pentru funcția AI Overview din Search.

Cloudflare a tras primul glonț în acest război pentru conținut în această vară, când a început să le permită clienților să blocheze crawlerele AI să le extragă conținutul de pe site-urile web, cu excepția cazului în care operatorii boturilor plătesc creatorilor pentru datele pe care le consumă. Companii precum Associated Press și Conde Nast sunt deja clienți.

„Aceasta este o amenințare existențială pentru noi. Dacă internetul încetează să mai existe, ce mai rămâne de făcut pentru Cloudflare? Deci, unul dintre lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru noi este un ecosistem internet prosper și vibrant”, a spus Prince.

Viitorul ridică multe întrebări. Google a schimbat complet modul în care funcționează industriile cunoașterii, punând angajamentul pe primul plan, uneori în detrimentul calității informațiilor. Care va fi etosul, caracterul operațional al acestei noi ere a informației, în care organizațiile de știri încep să acționeze ca servicii de conținut pentru chatbot-urile AI?