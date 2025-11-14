Musk spune că informațiile potrivit cărora startup-ul său xAI ar fi strâns fonduri de 15 miliarde de dolari sunt „false”

Miliardarul Elon Musk a declarat pe X că articolul publicat CNBC privind strângerea de fonduri de 15 miliarde de dolari de către start-up-ul său de inteligență artificială xAI într-o rundă de finanțare de serie E este „fals”, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

CNBC afirma că strângerea de capital a adăugat încă 5 miliarde de dolari la runda de 10 miliarde de dolari, care a evaluat xAI la 200 de miliarde de dolari.

Musk a negat și articolul anterior al canalului de știri, care preciza că firma strângea 10 miliarde de dolari.

Startup-ul de IA și-a mărit capacitatea centrului de date pentru a antrena modele mai avansate, deoarece dorește să concureze mai eficient cu ChatGPT de la OpenAI și Claude de la Anthropic.

O mare parte din banii strânși vor finanța unități de procesare grafică care stau la baza modelelor lingvistice de mari dimensiuni, a relatat CNBC.

Entuziasmul investitorilor pentru companiile de inteligență artificială a rămas puternic, chiar și în contextul apariției temerilor privind o „bulă AI”, din cauza evaluărilor extrem de ridicate și a planurilor de cheltuieli masive.

xAI, care a fost lansată în iulie 2023 ca alternativă la ChatGPT de la OpenAI, investește, de asemenea, masiv în extinderea propriei infrastructuri, cumpărând proprietăți în Memphis, Tennessee, pentru a construi supercomputerul Colossus pe care îl are în plan.