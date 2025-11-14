dark
Musk spune că informațiile potrivit cărora startup-ul său xAI ar fi strâns fonduri de 15 miliarde de dolari sunt „false”

Ștefan Munteanu
14 noiembrie 2025
Sursa foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Miliardarul Elon Musk a declarat pe X că articolul publicat CNBC privind strângerea de fonduri de 15 miliarde de dolari de către start-up-ul său de inteligență artificială xAI într-o rundă de finanțare de serie E este „fals”, scrie Reuters.

CNBC afirma că strângerea de capital a adăugat încă 5 miliarde de dolari la runda de 10 miliarde de dolari, care a evaluat xAI la 200 de miliarde de dolari.

Musk a negat și articolul anterior al canalului de știri, care preciza că firma strângea 10 miliarde de dolari.

Startup-ul de IA și-a mărit capacitatea centrului de date pentru a antrena modele mai avansate, deoarece dorește să concureze mai eficient cu ChatGPT de la OpenAI și Claude de la Anthropic.

O mare parte din banii strânși vor finanța unități de procesare grafică care stau la baza modelelor lingvistice de mari dimensiuni, a relatat CNBC.

Entuziasmul investitorilor pentru companiile de inteligență artificială a rămas puternic, chiar și în contextul apariției temerilor privind o „bulă AI”, din cauza evaluărilor extrem de ridicate și a planurilor de cheltuieli masive.

xAI, care a fost lansată în iulie 2023 ca alternativă la ChatGPT de la OpenAI, investește, de asemenea, masiv în extinderea propriei infrastructuri, cumpărând proprietăți în Memphis, Tennessee, pentru a construi supercomputerul Colossus pe care îl are în plan.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

