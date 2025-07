Miruță: „Internetul este un oraş fără niciun poliţist. Informațiile ilegale trebuie să fie automat eliminate / România nu poate să decidă de una singură / Ilegalitatea nu este o cenzură”

Ministrul Digitalizării, Radu Miruță, a afirmat într-un interviu pentru Agerpres că „internetul este un oraș fără niciun polițist”, iar „informațiile ilegale trebuie să fie automat eliminate”.

Întrebat în legătură cu anunțul Comisiei Europene către statele membre, că își pot pune în aplicare propriile interdicții la nivel național asupra accesului minorilor la rețele de socializare, el a susținut că „România nu poate să decidă de una singură, ci trebuie să fie o decizie europeană care se aplică în toate ţările”.

„Ilegalitatea nu este o cenzură”, iar în acest tip de situație, „statul trebuie să devină reglementator”, a mai declarat Miruță.

„Trebuie să se întâmple în mod automat. Prin software? Se poate. Algoritmii de inteligenţă artificială au capacitatea de a identifica cu o proporţie de 90% ceea ce este ilegal şi să elimine automat. Platformele de astăzi ştiu de un astfel de conţinut, îl văd că-i aşa, dar nu sunt forţate să o facă. Unele o fac ca să-şi păstreze brandul pentru anumite categorii de consumatori, altele n-o fac”, a explicat oficialul român.

Redăm mai jos principalele declarații ale ministrului Radu Miruță pe acest subiect:

„E o chestiune mai largă cu spaţiu online. Am depus un proiect de lege ca parlamentar cu privire la dezinformarea şi lucrurile ilegale din spaţiu online. Acolo lucrurile sunt un pic tulburi, pentru că reglementările astea sunt la nivel european. Pentru anumite aspecte, România nu poate să decidă de una singură, ci trebuie să fie o decizie europeană care se aplică în toate ţările. După ce s-a întâmplat cu alegerile din România şi neavând legătură doar cu alegerile ci are legătură, în general, cu intoxicarea din mediul online, am considerat că România trebuie să fie purtător de steag pentru subiectul ăsta. Am depus un proiect de lege, a trecut de Senatul României, o să fie un pic adaptat, îmbunătăţit în Camera Deputaţilor şi în continuare susţin că informaţiile ilegale din internet să fie automat eliminate. Nu putem spune că e ilegal şi vrem să-l lăsăm acolo. Şi ce e ilegal sau nu e ilegal nu decide Miruţă de la minister că are o pedală şi apasă pe sub birou, ci specifică Comisia Europeană într-o document foarte clar ce anume înseamnă ilegal. Asta nu se întâmplă.

Astăzi, internetul este un oraş fără niciun poliţist, un oraş fără niciun procuror, un oraş cu cineva suprem care din când în când e sesizat pe câte o chestie pe care poate să o verifice individual şi să dea o dispoziţie, timp în care se mai întâmplă o mie de alte lucruri, în paralel, identice. Trebuie să se întâmple în mod automat. Prin software? Se poate. Algoritmii de inteligenţă artificială au capacitatea de a identifica cu o proporţie de 90% ceea ce este ilegal şi să elimine automat. Platformele de astăzi ştiu de un astfel de conţinut, îl văd că-i aşa, dar nu sunt forţate să o facă. Unele o fac ca să-şi păstreze brandul pentru anumite categorii de consumatori, altele n-o fac. Telespectatorii se pot gândi că unele platforme în România au un conţinut un pic mai igienic, nu vezi toate porcăriile astea. Astea nu se întâmplă că nu sunt utilizatori care nu vor să încarce asta acolo, ci pentru că ele opresc asta şi fac ceea ce spun prin lege să se întâmple obligatoriu pentru toţi. Altele n-o fac. Şi în genul ăsta de situaţie, statul trebuie să devină reglementator. Cei care urăsc genul ăsta de situaţii mă acuză că vreau să cenzurez internetul. Nu este o cenzură. Ilegalitatea nu este o cenzură. Mai este o bucată de informaţii care intoxică pe teme de interes major naţional, algoritmii de inteligenţă artificială ştiu asta. Ei nu se întreabă cum le apare pe telefon când se uită după cauciucuri la maşină, şi au, după aceea, zece reclame de cauciucuri, înseamnă că le încalcă prea multă lume intimitatea? Aşa funcţionează algoritmii.

Deci, există metode pentru asta. Nu spun să fie eliminat, spun doar să pun automat un fel de „Watermark”. Este conţinutul ăla potenţial „fake news”. Te las, în continuare, să faci ce vrei cu el, dar e dreptul meu să am grijă de populaţie, să fie un pic avertizată. De ce sunt semne de circulaţie? Să avertizeze că urmează ceva. Dacă eşti nebun, e treaba ta, du-te şi aruncă-te în Dunăre, intenţionat! Cam acolo cred eu că trebuie să se ducă lucrurile în povestea asta cu mini-reglementarea în zona online. Când a apărut insulta în spaţiul public, se certau oamenii în Poiana lui Iocan, ipotetic, şi după ce au început să se certe şi şi-au dat seama că-şi aduc prejudicii unul altuia a apărut insulta în Codul Penal. Acum, cred că nici nu mai e, cred că e contravenţie.

Înseamnă că ţi-a limitat cineva dreptul la liberă exprimare? Nu, înseamnă că eşti pasibil de o sancţiune dacă tu vrei să te manifeşti astfel. Dreptul la liberă exprimare se opreşte acolo unde invocarea mea vă deranjează pe dumneavoastră, că şi dumneavoastră aveţi un drept de a nu fi agresat de către mine. Şi mai e un aspect: dreptul la libera exprimare este ataşat persoanei. Aici sunt roboţi. Sunt mii de boţi în spaţiul online care sunt controlaţi, la rândul lor, de sisteme de inteligenţă artificială. Nu le mai controlează un om. Nu mai suntem în situaţia în care unu îşi face zece conturi pe Facebook ca să înjure de pe ele şi să scrie nu ştiu ce fără să ştie cine sunt acolo, că s-ar limita la un moment dat. Acum, lucrurile astea nu mai sunt gestionate de acel un om cu zece conturi, ci programele generează lucrurile.

Sunt identificabile ca software, sunt controlabile, doar că sunt lăsate. Nu poţi să-mi invoci că îţi limitez libera exprimare a unui calculator, că ăla nu-i om, e calculator. E o temă falsă care este introdusă intenţionat în societate fix de cei care au butoanele pentru astfel de manipulări. Sigur că, în acelaşi timp, trebuie o gândire critică, trebuie cu şcoala să educăm copiii în sensul ăsta, dar tot timpul genul ăsta de educaţie este câţiva paşi în spatele tehnologiei. Poate acum, domnul ministru David, propune schimbarea programei încât să introducem şi chestiile astea. Însă, şi dacă facem asta, vor învăţa copiii despre inteligenţa artificială sau au început să înveţe de acum, peste cinci ani când va trece o mică generaţie va fi altceva. Deci, statul român trebuie să aibă grijă prin toate metodele.”.