RAPORT Threads a depășit X la numărul de utilizatori zilnici pe dispozitive mobile

Platforma socială Threads, deținută de Meta, a depășit rețeaua X (fosta Twitter) în ceea ce privește utilizarea zilnică pe dispozitive mobile, potrivit unui raport publicat de compania de analiză Similarweb, citat de TechCrunch.

Conform datelor, la 7 ianuarie 2026, Threads a înregistrat 141,5 milioane de utilizatori activi zilnic pe iOS și Android, în timp ce X a ajuns la aproximativ 125 de milioane de utilizatori activi zilnic pe mobil.

Similarweb arată că această schimbare reflectă o tendință construită în timp, nu o reacție punctuală la evenimente recente care au afectat platforma X.

Totuși, raportul apare într-un context tensionat pentru rețeaua controlată de Elon Musk. Recent, utilizatori ai platformei au semnalat că inteligența artificială Grok a fost utilizată pentru generarea de imagini nud fără consimțământ, inclusiv cu minori. În urma acestor dezvăluiri, procurorul general al Californiei a deschis o investigație oficială, la care s-au alăturat autorități din Marea Britanie, Uniunea Europeană, India și Brazilia.

Creșterea Threads este atribuită mai multor decizii strategice ale Meta. Platforma a beneficiat de o promovare intensă prin Facebook și Instagram, unde este recomandată constant utilizatorilor existenți. În paralel, Meta a investit în atragerea creatorilor de conținut și în extinderea rapidă a funcționalităților disponibile.

În ultimele 12 luni, Threads a introdus comunități bazate pe interese, filtre avansate, mesaje directe, postări de tip long-form, conținut temporar și teste pentru integrarea de jocuri.

În ciuda avansului pe mobil, Threads rămâne mult în urma X în privința traficului web. Datele Similarweb arată că X generează aproximativ 150 de milioane de vizite zilnice pe web, în timp ce Threads a înregistrat doar 8,5 milioane de vizite zilnice cumulat pe domeniile Threads.com și Threads.net, la 13 ianuarie.

Raportul mai arată că, deși X continuă să domine piața din Statele Unite, diferența dintre cele două platforme s-a redus considerabil. În urmă cu un an, X avea de aproximativ două ori mai mulți utilizatori activi zilnic decât Threads în SUA.

Potrivit datelor oficiale furnizate de Meta, Threads a depășit pragul de 400 de milioane de utilizatori activi lunar în august 2025 și a ajuns la 150 de milioane de utilizatori activi zilnic în octombrie, confirmând o creștere constantă a platformei.