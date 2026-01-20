dark
RAPORT Threads a depășit X la numărul de utilizatori zilnici pe dispozitive mobile

Ștefan Munteanu
20 ianuarie 2026
Photo by Dave Adamson on Unsplash
Platforma socială Threads, deținută de Meta, a depășit rețeaua X (fosta Twitter) în ceea ce privește utilizarea zilnică pe dispozitive mobile, potrivit unui raport publicat de compania de analiză Similarweb, citat de TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Conform datelor, la 7 ianuarie 2026, Threads a înregistrat 141,5 milioane de utilizatori activi zilnic pe iOS și Android, în timp ce X a ajuns la aproximativ 125 de milioane de utilizatori activi zilnic pe mobil.

Similarweb arată că această schimbare reflectă o tendință construită în timp, nu o reacție punctuală la evenimente recente care au afectat platforma X.

Totuși, raportul apare într-un context tensionat pentru rețeaua controlată de Elon Musk. Recent, utilizatori ai platformei au semnalat că inteligența artificială Grok a fost utilizată pentru generarea de imagini nud fără consimțământ, inclusiv cu minori. În urma acestor dezvăluiri, procurorul general al Californiei a deschis o investigație oficială, la care s-au alăturat autorități din Marea Britanie, Uniunea Europeană, India și Brazilia.

Creșterea Threads este atribuită mai multor decizii strategice ale Meta. Platforma a beneficiat de o promovare intensă prin Facebook și Instagram, unde este recomandată constant utilizatorilor existenți. În paralel, Meta a investit în atragerea creatorilor de conținut și în extinderea rapidă a funcționalităților disponibile.

În ultimele 12 luni, Threads a introdus comunități bazate pe interese, filtre avansate, mesaje directe, postări de tip long-form, conținut temporar și teste pentru integrarea de jocuri.

În ciuda avansului pe mobil, Threads rămâne mult în urma X în privința traficului web. Datele Similarweb arată că X generează aproximativ 150 de milioane de vizite zilnice pe web, în timp ce Threads a înregistrat doar 8,5 milioane de vizite zilnice cumulat pe domeniile Threads.com și Threads.net, la 13 ianuarie.

Raportul mai arată că, deși X continuă să domine piața din Statele Unite, diferența dintre cele două platforme s-a redus considerabil. În urmă cu un an, X avea de aproximativ două ori mai mulți utilizatori activi zilnic decât Threads în SUA.

Potrivit datelor oficiale furnizate de Meta, Threads a depășit pragul de 400 de milioane de utilizatori activi lunar în august 2025 și a ajuns la 150 de milioane de utilizatori activi zilnic în octombrie, confirmând o creștere constantă a platformei.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

