dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

OpenAI avertizează că noile modele de AI prezintă un risc „ridicat” pentru securitatea cibernetică / Capacitățile lor avansează din ce în ce mai rapid

Daniel Simion
12 decembrie 2025
OpenAI păstrează toate jurnalele și conversațiile cu ChatGPT „pe termen nelimitat”, Cine este afectat
Photo by Andrew Neel on Unsplash
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

OpenAI a avertizat că viitoarele sale modele de inteligență artificială ar putea prezenta un risc „ridicat” pentru securitatea cibernetică, deoarece capacitățile lor avansează rapid. Reuters transmite că modelele de AI ale companiei susținute de Microsoft ar putea să fie utilizate fie pentru a dezvolta exploatări la distanță împotriva sistemelor bine apărate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Totodată, noile modele OpenAI ar putea fi folosite pentru a asista la operațiuni complexe de intruziune în întreprinderi sau în industrie, cu efecte în lumea reală. Pe măsură ce capacitățile avansează, OpenAI a declarat că „investește în consolidarea modelelor pentru sarcini defensive de securitate cibernetică și în crearea de instrumente care permit apărătorilor să efectueze mai ușor fluxuri de lucru, cum ar fi auditarea codului și remedierea vulnerabilităților”.

Pentru a contracara riscurile de securitate cibernetică, OpenAI a declarat că se bazează pe o combinație de controale de acces, consolidarea infrastructurii, controale de ieșire și monitorizare. Compania a declarat că va introduce în curând un program pentru a explora posibilitatea de a oferi utilizatorilor și clienților calificați care lucrează în domeniul apărării cibernetice acces pe niveluri la capacități îmbunătățite.

OpenAI va înființa, de asemenea, un grup consultativ, numit Frontier Risk Council, care va aduce apărătorii cibernetici experimentați și practicienii în domeniul securității în strânsă colaborare cu echipele sale.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...