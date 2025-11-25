Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, dacă şi-a luat un consilier AI la Preşedinţie, el răspunzând afirmativ şi precizând că el, personal, îl foloseşte doar pe cel al lui Google, scrie News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025 dacă şi-a luat şi un consilier AI la Preşedinţie sau dacă are vreun model în minte. ”Da, a venit Ramona ( Nicoleta-Ramona Dinu, Consilier de Stat pentru guvernanţă corporativă şi turism, nr) acum două săptămâni să mă convingă. Eu, personal, folosesc doar cel al lui Google”, a răspuns Nicuşor Dan.

Şeful statului a dat un mesaj românilor, legat de digitalizare.

„Legat de tehnologie, mesajul este că este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa, că România are un potenţial aici şi că noi toţi, împreună, o să reuşim să fructificăm acest potenţial în sprijinul tuturor. Deci, pe scurt, o cerere de încredere şi de timp în care să dovedim lucrurile astea”, a subliniat şeful statului.

Cel mai probabil, președintele României se referă la modelul AI Gemini. Google a prezentat săptămâna trecută o nouă versiune a agentului său cu inteligență artificială, Gemini 3, într-o mişcare menită să accelereze cursa cu OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT.

