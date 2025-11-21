VIDEO Google lansează o nouă versiune a instrumentului său de imagini AI bazat pe Gemini 3 Pro / Poate transforma CV-uri şi texte complexe în reprezentări vizuale

Google a lansat joi Nano Banana Pro, noua versiune a instrumentului său de editare şi generare de imagini, marcând un nou pas înainte după prezentarea modelului Gemini 3 la începutul săptămânii. Produsul este construit pe Gemini 3 Pro, iar lansarea sa a contribuit la creşterea acţiunilor Alphabet, care au urcat cu 4% joi, relatează CNBC, transmite News.ro.

Josh Woodward, vicepreşedinte Google Labs şi Gemini, a declarat pentru CNBC că Nano Banana Pro depăşeşte cu mult capabilităţile versiunii iniţiale, lansată în august.

Instrumentul poate crea infografice, prezentări, menţine consistenţa a până la cinci personaje şi combina până la 14 imagini într-o singură compoziţie. Utilizatorii interni l-au testat transformând cod, CV-uri LinkedIn şi texte complexe în reprezentări vizuale.

Versiunea originală a devenit virală după ce utilizatorii au generat figurine 3D hiperrealiste din fotografii cu ei sau animalele lor de companie, atrăgând 13 milioane de noi utilizatori în aplicaţia Gemini în doar patru zile, potrivit lui Woodward.

Nano Banana Pro este disponibil în aplicaţia Gemini, cu cote gratuite limitate, în NotebookLM, dar şi în produsele dedicate dezvoltatorilor, companiilor şi advertiserilor. Abonaţii Google AI Pro şi Ultra vor avea acces la funcţionalitate şi în modul AI Mode al Google Search. Ulterior, funcţia va ajunge prioritar şi în Flow, instrumentul AI de creare video al Google.

Instrumentul include şi o opţiune prin care utilizatorii pot verifica dacă o imagine a fost generată de Google AI. Imaginile generate prin conturi gratuite vor avea watermark, dar acesta dispare pentru abonaţii Ultra.

Lansarea vine în contextul intensificării competiţiei cu OpenAI, care săptămâna trecută a actualizat GPT-5 pentru a-l face „mai cald, mai conversaţional şi mai eficient”.

ChatGPT rămâne aplicaţia gratuită numărul 1 în App Store, urmată de Gemini. Google spune că aplicaţia sa are 650 de milioane de utilizatori activi lunar, iar funcţia Gemini AI Overviews este folosită de 2 miliarde de utilizatori lunar.

Woodward afirmă că cererea pentru produsele Google AI este în creştere rapidă, tot mai mulţi utilizatori trecând la abonamente pentru a beneficia de limite mai mari şi modele avansate. Google plănuieşte să continue extinderea ecosistemului AI, cu proiecte precum Flow şi Genie, un model experimental de ”world building”.