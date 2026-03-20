OpenAI pregătește următorul pas major în dezvoltarea produselor sale: va integra browserul web, instrumentul de inteligență artificială ChatGPT și aplicația de programare Codex într-o super-aplicație pentru desktop, menită să simplifice experiența utilizatorului și să reducă fragmentarea, relatează The Wall Street Journal.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Fidji Simo, directorul general al diviziei de aplicații din cadrul OpenAI, va coordona acest proiect, cu sprijinul președintelui companiei. Potrivit acesteia, super-aplicația va permite utilizatorilor să acceseze toate funcționalitățile principale ale OpenAI într-un singur spațiu de lucru, eliminând nevoia de a comuta între mai multe programe sau platforme.

„Companiile trec prin faze de explorare și reorientare; ambele sunt esențiale. Dar când noile pariuri încep să dea roade, cum se întâmplă acum cu Codex, este crucial să le susținem și să evităm distragerile. Mă bucur foarte mult că profităm de acest moment”, a scris Simo într-o postare pe X, conform CNBC.

În cadrul unei ședințe interne, ea a subliniat importanța concentrării și a execuției impecabile: „Ceea ce contează cu adevărat pentru noi în acest moment este să rămânem concentrați și să executăm extrem de bine”.

Decizia de a crea această super-aplicație vine pe fondul unei competiții crescute în sectorul AI, în special din partea Anthropic, unul dintre principalii rivali ai OpenAI. Integrarea ChatGPT, Codex și browserului într-o singură platformă desktop ar putea să ofere companiei un avantaj strategic, făcând produsele mai accesibile și mai eficiente pentru utilizatorii profesioniști și pentru dezvoltatori.

Potrivit informațiilor disponibile, lansarea super-aplicației marchează o consolidare a portofoliului OpenAI și o încercare de a transforma succesul Codex într-un produs mai complet, care să răspundă nevoilor unei baze tot mai largi de utilizatori de AI.