Gmail ar putea permite schimbarea adresei de email – o premieră pentru serviciul Google

Redacția TechRider
28 decembrie 2025
Sursa foto: Thomas Trutschel / AFP / Profimedia
O noutate ar putea bucura milioane de utilizatori Gmail. Serviciul de poștă electronică al Google ar urma să permită în curând modificarea adresei de email, o funcție deja disponibilă la alți furnizori, dar încă un tabu pentru Gmail, transmite Mediafax.

Informația a început să circule pe internet și a fost preluată de mai multe site-uri de specialitate, inclusiv HD Blog. Publicația arată că „noutatea a apărut dintr-o actualizare a centrului de asistență Google, vizibilă momentan doar în limba hindi”.

O alegere neobișnuită, care a atras atenția utilizatorilor mai atenți și a unor comunități online, unde pagina a fost semnalată pentru prima dată. În ciuda lipsei unor comunicări oficiale în engleză sau în alte limbi, textul este foarte detaliat și lasă puține îndoieli asupra intenției companiei.

Trecerea la posibilitatea de a schimba adresa de email reprezintă o schimbare majoră pentru Gmail. Până acum, utilizatorii care doreau o nouă adresă trebuiau să creeze un cont complet nou, cu toate inconvenientele care decurg de aici. În cazul în care va veni confirmarea oficială, această funcție ar putea transforma experiența utilizatorilor Gmail. Ar alinia serviciul la standardele deja implementate de alți furnizori de email.

