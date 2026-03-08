Cercetătorii explorează modul în care agenții de inteligență artificială pot reproduce interacțiunile sociale umane, prin construirea unor adevărate „societăți AI”. Întrebarea este dacă acestea vor oferi o nouă perspectivă asupra sociologiei sau doar o imitație sofisticată a comportamentului uman.

Start-up-ul Simile, cu sediul în Palo Alto, California, a anunțat în februarie că a strâns 100 de milioane de dolari pentru a dezvolta simulări cu agenți AI care pot modela comportamentul uman „în orice situație”. Obiectivul este folosirea acestor simulări pentru studierea rezolvării conflictelor, luarea deciziilor de politică publică și analiza piețelor de consum.

Prima etapă în construirea simulărilor AI ale comportamentului uman

Joon Sung Park, cofondator al Simile, a explicat că echipa sa studiază interacțiunile sociale dintre agenții AI încă din 2022. Într-un prim experiment, cercetătorii au creat o „societate” formată din 25 de agenți AI care executau acțiuni de zi cu zi, precum scrierea și conversațiile între ei. Ulterior, echipa a generat agenți care imitau comportamentele și atitudinile a peste 1.000 de persoane reale, cu o acuratețe de 85% în replicarea răspunsurilor dintr-un sondaj sociologic.

„Aceste sondaje reprezintă prima etapă în construirea simulărilor AI ale comportamentului uman. Următorul pas va fi să creăm agenți care conversează între ei, cu ambiția finală de a simula opt miliarde de oameni”, a declarat Park.

Simulări sociale la scară mare

Simile nu este singura echipă care explorează interacțiunile agenților AI. Platforma Moltbook, lansată în ianuarie și inspirată de Reddit, găzduiește aproape trei milioane de agenți AI care creează postări și interacționează între ei. Unele dintre acestea abordează subiecte complexe, precum conștiința sau inventarea de religii, deși mulți utilizatori sunt oameni care se dau drept AI.

Studiile realizate pe peste 46.000 de agenți AI au arătat că aceștia pot manifesta comportamente asemănătoare oamenilor, precum urmarea majorităților sau a conținutului popular. Totuși, modul lor de interacțiune diferă fundamental de cel uman, de exemplu, lăsând mai puține aprecieri pentru postările cu multe comentarii și fiind mai înclinați să discute decât să aprobe.

Provocările simulării comportamentului uman

O problemă majoră este că agenții AI nu iau decizii pe baza argumentelor, așa cum fac oamenii, ci se bazează pe raționamente logice. James Evans, cercetător la Universitatea din Chicago, explică că modelele AI actuale tind să fie servile, încercând să mulțumească utilizatorul prin replici și laude, ceea ce le limitează abilitatea de a reflecta contradicțiile și emoțiile negative reale.

Totuși, cu cercetări suplimentare, simulările sociale ar putea deveni mai complexe și mai realiste. Într-un studiu preprint din 2024, agenții AI au fost folosiți pentru a prezice opiniile politice ale oamenilor privind pandemia COVID-19, pe baza datelor anterioare acesteia. Rămâne însă incert dacă agenții doar imită comportamentele umane sau dezvoltă propriile modele emergente.

„Oamenii caută deja sprijin social și emoțional la agenți AI. În următorii ani, granițele dintre om și AI se vor estompa, iar această interacțiune va fi tot mai complexă”, avertizează Evans.