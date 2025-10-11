Numai unul din 11 germani le-ar permite agenţilor AI să facă cumpărături în numele lor – sondaj YouGov

Majoritatea oamenilor din Germania nu doresc ca inteligenţa artificială (AI) să le facă cumpărăturile, doar 9% dintre germani putându-şi imagina că vor accepta să folosească un agent de cumpărături care să le analizeze comportamentul de cumpărare şi să comande automat în numele lor diverse produse alimentare şi articole de toaletă necesare, informează DPA, citată de Agerpres.

Aversiunea faţă de agenţii de cumpărături AI a fost dezvăluită într-un sondaj reprezentativ realizat de YouGov, comandat de DPA şi publicat sâmbătă.

Potrivit sondajului, 40% dintre respondenţi au declarat că „nu le-ar permite cu siguranţă” agenţilor AI să facă cumpărături pentru ei, 28% au bifat opţiunea „probabil că nu”, iar 19% au optat pentru răspunsul „poate”. Alţi 4% dintre respondenţi nu au oferit niciun răspuns.

Institutul de sondaje YouGov a chestionat 2.037 de persoane cu vârste de peste 18 ani din Germania, în perioada 11-14 iulie 2025.

Până în prezent, marile lanţuri de magazine germane nu oferă un agent de cumpărături complet autonom care să plaseze comenzi în mod automat.

Cu toate acestea, AI este deja utilizată în alte domenii în diverse moduri. În aplicaţiile lanţului de supermarketuri Rewe & Co, clienţii primesc sugestii şi oferte personalizate de produse pe baza comportamentului lor anterior de cumpărare.

Unii comercianţi cu amănuntul, precum Amazon, livrează automat anumite produse, cum ar fi detergenţi, la un interval de livrare ajustabil.

În Statele Unite, gigantul din domeniul comerţului cu amănuntul testează funcţia „Buy for Me” („Cumpără pentru mine”). Dacă un articol nu este disponibil, AI plasează automat o comandă pe site-ul unui brand extern.

Asistentul AI Sparky al lanţului de supermarketuri american Walmart ajută clienţii să găsească produse şi, în curând, va putea să plaseze comenzi în mod automat.

Retailerul olandez Albert Heijn utilizează în aplicaţia sa un asistent cu AI generativă, care recomandă reţete culinare pe baza ingredientelor încărcate de clienţi prin intermediul unor fotografii.