O instanță din Olanda a decis că o căsătorie oficiată în 2025 nu este valabilă din punct de vedere legal, după ce a constatat că jurămintele rostite la ceremonie, redactate cu ajutorul inteligenței artificiale, nu respectă cerințele prevăzute de lege, transmite France 24.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cei doi parteneri au organizat o ceremonie civilă informală în aprilie 2025, în orașul Zwolle, din nordul țării. Dorind o abordare mai relaxată, au ales ca un prieten să oficieze evenimentul, iar acesta a apelat la inteligența artificială pentru a formula jurămintele de nuntă.

Problema identificată de instanță a fost lipsa unei declarații explicite prin care cei doi să își asume obligațiile legale ce decurg din căsătorie. Potrivit legislației olandeze, soții sunt obligați să declare în mod clar că vor respecta toate îndatoririle legale asociate mariajului.

În motivarea deciziei, instanța a arătat că „bărbatul și femeia nu au făcut declarația prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul civil olandez”. Judecătorii au citat fragmente din jurămintele folosite la ceremonie pentru a demonstra că acestea au avut un caracter exclusiv simbolic și emoțional.

Printre întrebările adresate în timpul ceremoniei s-au numărat: „Promiți să fii alături de (numele partenerei) astăzi, mâine și pentru totdeauna?” sau „Să râdeți împreună, să creșteți împreună și să vă iubiți indiferent de situație?”. După aceste schimburi, cuplul a fost declarat „nu doar soț și soție, ci mai presus de toate o echipă”.

Instanța a concluzionat însă că, din cauza formulei utilizate, căsătoria nu a fost legal formalizată, iar certificatul de căsătorie a fost înregistrat eronat în registrul de stare civilă.

Cei doi au susținut că nu au intenționat să încalce legea și că ofițerul de stare civilă prezent nu le-a atras atenția asupra problemei. De asemenea, au cerut să li se permită păstrarea datei inițiale a ceremoniei, argumentând impactul emoțional al unei modificări.

Cererea a fost respinsă. „Instanța înțelege cât de importantă este data căsătoriei pentru cei doi, dar nu poate ignora legea”, se arată în decizia finală.