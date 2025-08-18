OpenAI actualizează GPT-5 pentru a fi mai prietenos, în urma reacțiilor utilizatorilor

OpenAI a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute o actualizare pentru cel mai nou model al său, GPT-5, cu scopul de a-l face „mai cald și mai prietenos”. Decizia vine după un debut considerat dificil, în care compania a primit critici de la utilizatori care au spus că preferau versiunea anterioară, GPT-4o, conform TechCrunch.

Lansarea GPT-5 a fost descrisă de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, ca fiind „puțin mai dificilă decât ne-am fi dorit”. În primele săptămâni după introducere, o parte dintre utilizatori au reclamat faptul că noul model era prea „sec” sau „direct”, lipsit de naturalețea pe care o așteptau.

Pentru a răspunde acestor nemulțumiri, OpenAI a introdus modificări subtile în modul în care GPT-5 interacționează. Compania afirmă că ajustările nu afectează performanța de bază a modelului, ci doar tonul și stilul comunicării. „Veți observa mici atingeri autentice precum «Bună întrebare» sau «Un început bun», dar nu lingușire”, a transmis OpenAI într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit aceleiași surse, „testele interne arată că nu există o creștere a servilismului în comparație cu personalitatea anterioară a GPT-5”.

Vicepreședintele OpenAI, Nick Turley, a declarat că până acum GPT-5 a fost perceput drept „pur și simplu foarte direct”. El a explicat că, prin această actualizare, modelul va părea „mai cald” și mai abordabil, fără a compromite obiectivitatea răspunsurilor.

Anunțul a venit la scurt timp după o întâlnire informală a conducerii companiei cu jurnaliști. Discuția a fost concentrată pe planurile OpenAI dincolo de GPT-5, însă, potrivit relatărilor, lansarea dificilă a noului model a rămas subiectul principal al întâlnirii.

Reprezentanții companiei susțin că modificările introduse sunt menite să îmbunătățească experiența de utilizare și să ofere interacțiuni percepute ca fiind mai naturale. „Scopul este de a face modelul mai abordabil, nu de a-l transforma într-un instrument care să flateze utilizatorii”, a precizat OpenAI.

Actualizarea subliniază atenția pe care OpenAI o acordă reacțiilor utilizatorilor și încercarea de a adapta produsele sale la așteptările publicului. Deși lansarea GPT-5 a fost însoțită de un entuziasm ridicat, criticile legate de personalitatea modelului au determinat compania să reacționeze rapid.

Cu noua versiune, OpenAI promite o experiență mai prietenoasă, menținând în același timp caracterul profesionist și echilibrat al GPT-5. Compania a transmis că schimbările introduse sunt „subtile”, dar suficiente pentru ca modelul să fie perceput diferit în utilizarea zilnică.