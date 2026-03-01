dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

OpenAI concediază un angajat pentru că a folosit informațiile confidențiale ale companiei pentru tranzacții pe piețele de predicție

Redacția TechRider
1 martie 2026
Logo OpenAI
ID 308315355 | Ai © Rokas Tenys | Dreamstime.com
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

OpenAI a concediat un angajat care ar fi utilizat informații confidențiale ale companiei pentru tranzacții pe piețele de predicție, inclusiv Polymarket, au confirmat reprezentanții firmei pentru Wired.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Conform TechCrunch, angajatul ar fi folosit date interne OpenAI pentru câștig personal.

Compania nu a dezvăluit identitatea angajatului, însă un purtător de cuvânt a precizat că astfel de acțiuni contravin politicii interne, care interzice folosirea informațiilor interne în scopuri personale, inclusiv pe piețele de predicție.

Piețele de predicție, precum Polymarket și Kalshi, permit utilizatorilor să parieze pe rezultate ale unor evenimente din lumea reală, de exemplu lansarea unor produse OpenAI în 2026 sau momentul în care compania va deveni publică.

Aceste platforme nu se consideră jocuri de noroc, ci platforme financiare reglementate. Recent, Kalshi a amendat și interzis un utilizator pentru tranzacționare cu informații privilegiate într-un caz similar.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...