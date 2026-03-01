OpenAI a concediat un angajat care ar fi utilizat informații confidențiale ale companiei pentru tranzacții pe piețele de predicție, inclusiv Polymarket, au confirmat reprezentanții firmei pentru Wired.

Conform TechCrunch, angajatul ar fi folosit date interne OpenAI pentru câștig personal.

Compania nu a dezvăluit identitatea angajatului, însă un purtător de cuvânt a precizat că astfel de acțiuni contravin politicii interne, care interzice folosirea informațiilor interne în scopuri personale, inclusiv pe piețele de predicție.

Piețele de predicție, precum Polymarket și Kalshi, permit utilizatorilor să parieze pe rezultate ale unor evenimente din lumea reală, de exemplu lansarea unor produse OpenAI în 2026 sau momentul în care compania va deveni publică.

Aceste platforme nu se consideră jocuri de noroc, ci platforme financiare reglementate. Recent, Kalshi a amendat și interzis un utilizator pentru tranzacționare cu informații privilegiate într-un caz similar.