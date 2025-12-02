OpenAI investeşte în Thrive Holdings, o companie creată pentru a accelera adoptarea inteligenţei artificiale în industriile cheie

OpenAI a anunţat luni că va prelua o participaţie în Thrive Holdings, companie lansată în aprilie de Thrive Capital, unul dintre investitorii săi principali, cu scopul de a accelera implementarea inteligenţei artificiale în sectoarele esenţiale ale economiei, transmite CNBC, conform News.ro.

Thrive Holdings cumpără, deţine şi administrează companii care pot beneficia de tehnologii precum AI, în special în domenii precum contabilitate şi servicii IT. OpenAI îşi va integra echipele de inginerie, cercetare şi produs în firmele din portofoliul Thrive pentru a îmbunătăţi adoptarea AI şi a reduce costurile operaţionale.

OpenAI, evaluată la 500 de miliarde de dolari, nu a dezvăluit termenii financiari ai acordului.

Joshua Kushner, fondatorul Thrive Capital şi CEO al Thrive Holdings, a declarat că extinderea parteneriatului permite integrarea modelelor şi serviciilor avansate OpenAI în industrii cu potenţial ridicat de transformare tehnologică.

Parteneriatul este structurat astfel încât participaţia OpenAI poate creşte pe măsură ce companiile Thrive Holdings se dezvoltă, reprezentând totodată o formă prin care OpenAI este recompensată pentru serviciile sale, potrivit unor surse familiare cu discuţiile.

Anunţul se înscrie într-o serie mai largă de investiţii circulare ale OpenAI, care a preluat în ultimele luni participaţii şi în parteneri de infrastructură precum AMD şi CoreWeave.

Tot luni, OpenAI a anunţat şi o colaborare extinsă cu Accenture: produsul ChatGPT Enterprise va fi implementat pentru ”zeci de mii” de angajaţi ai firmei de consultanţă, marcând o nouă etapă în adoptarea la scară largă a instrumentelor AI avansate în mediul corporativ.