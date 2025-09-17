OpenAI lansează GPT-5-Codex, noul model AI pentru programare cu timp de lucru dinamic

OpenAI a lansat o nouă versiune a agentului său de programare, Codex, bazată pe GPT-5. Noul model, denumit GPT-5-Codex, promite o performanță superioară printr-o abordare dinamică a timpului de procesare, putând aloca de la câteva secunde până la șapte ore pentru rezolvarea unei sarcini de programare, transmite TechCrunch.

Potrivit companiei, această flexibilitate îi permite să obțină rezultate mai bune în testele de referință pentru programarea agentică. Modelul este deja disponibil în produsele Codex — accesibile prin terminal, IDE, GitHub sau ChatGPT — pentru utilizatorii ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu și Enterprise. OpenAI intenționează să extindă accesul și către clienții API în viitor.

Lansarea GPT-5-Codex vine într-un context de competiție intensă între furnizorii de instrumente AI pentru programare. În ultimul an, cererea ridicată a dus la apariția și consolidarea mai multor produse similare. Cursor, editorul de cod al companiei Anysphere, a depășit pragul de 500 de milioane de dolari venit anual recurent (ARR) la începutul lui 2025. De asemenea, Windsurf, un alt editor de cod, a fost implicat într-o tentativă de achiziție complexă, în urma căreia echipa sa s-a împărțit între Google și Cognition. În acest ecosistem, Codex își consolidează poziția printr-un model nou, optimizat pentru performanță.

OpenAI afirmă că GPT-5-Codex depășește GPT-5 în benchmark-ul SWE-bench Verified, care măsoară abilitățile de programare agentică, dar și într-un set de teste dedicate refactorizării codului din proiecte software mari și consacrate. Compania a subliniat, de asemenea, că modelul a fost antrenat pentru a realiza code reviews. În cadrul acestora, ingineri software experimentați au evaluat comentariile generate de GPT-5-Codex și au constatat că modelul face mai puține erori și furnizează mai multe observații „cu impact ridicat”.

Într-o prezentare oficială, Alexander Embiricos, responsabilul de produs Codex la OpenAI, a detaliat avantajele noului model: „Mare parte din îmbunătățirea performanței se datorează abilităților dinamice de gândire ale GPT-5-Codex”.

El a explicat că utilizatorii ChatGPT sunt familiarizați cu mecanismul de rutare al GPT-5, care direcționează sarcinile către modele diferite în funcție de complexitate. Spre deosebire de acesta, GPT-5-Codex nu folosește un astfel de mecanism, ci își ajustează timpul de lucru în timp real. „Un mecanism de rutare decide de la început câtă putere de calcul și cât timp să aloce unei probleme. GPT-5-Codex poate decide însă, după cinci minute, că are nevoie de încă o oră pentru a rezolva sarcina. Am văzut cazuri în care modelul a lucrat până la șapte ore”, a declarat Embiricos.

Această capacitate de adaptare conferă un avantaj semnificativ în comparație cu sistemele tradiționale, unde resursele sunt alocate fix de la început. Rezultatul este o creștere a calității și relevanței soluțiilor generate, fie că este vorba de scrierea de cod nou, de corectarea erorilor sau de optimizarea unor fragmente complexe din proiecte existente.

Prin lansarea GPT-5-Codex, OpenAI urmărește să își consolideze poziția pe o piață aflată într-o expansiune rapidă și marcată de inovație continuă. Noul model aduce atât performanță superioară în testele tehnice, cât și un sprijin mai consistent pentru programatori în activitățile zilnice, de la dezvoltare și refactorizare până la evaluarea calității codului.