Startup-ul de inteligență artificială al lui Elon Musk, xAI, se află în negocieri avansate pentru a strânge 15 miliarde de dolari în capital propriu la o evaluare de 230 de miliarde de dolari, relatează Wall Street Journal, citat de Reuters.

Termenii strângerii de fonduri au fost prezentați investitorilor de către managerul de avere al lui Musk, Jared Birchall. Nu era clar dacă cifra de evaluare comunicată de Birchall era înainte sau după strângerea de fonduri, a adăugat ziarul.

Noua evaluare ar depăși dublul valorii de 113 miliarde de dolari a xAI, dezvăluită atunci când a fuzionat cu platforma de social media a lui Musk, X, în martie.

Musk a respins săptămâna trecută drept „fals” un articol al CNBC care susținea că xAI strângea 15 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare de serie E, evaluând firma la 200 de miliarde de dolari. Startup-ul și-a extins rapid amprenta centrelor de date pentru a antrena modele mai avansate, în încercarea de a reduce decalajul față de ChatGPT al OpenAI și Claude al Anthropic.

xAI, lansat în iulie 2023 ca rival al OpenAI, investește, de asemenea, masiv în infrastructură, inclusiv în proprietăți în Memphis, Tennessee, pentru supercomputerul Colossus pe care îl are în plan.

Musk a lansat anterior ideea de a utiliza Tesla pentru a susține xAI, iar acționarii Tesla au aprobat o investiție în startup la începutul acestei luni, deși un număr mare s-a abținut.

Apetitul investitorilor pentru companiile de IA rămâne robust, în ciuda avertismentelor tot mai frecvente privind o bulă a IA, alimentată de evaluări în creștere și planuri de cheltuieli agresive.