OpenAI lansează o platformă de recrutare cu AI, care rivalizează cu LinkedIn

OpenAI pregătește lansarea unei noi platforme de recrutare bazate pe inteligență artificială, care va conecta companiile cu angajați și va concura direct cu LinkedIn. Produsul, denumit OpenAI Jobs Platform, este programat să fie disponibil până la jumătatea anului 2026, potrivit unui comunicat al companiei, anunță TechCrunch.

Fidji Simo, CEO al diviziei de Aplicații OpenAI, a explicat într-o postare pe blog că platforma va folosi AI pentru a identifica potrivirea ideală între cerințele angajatorilor și abilitățile candidaților. Serviciul va include și un traseu dedicat întreprinderilor mici și administrațiilor locale pentru acces la specialiști în inteligență artificială.

O extindere strategică a OpenAI pe piețe noi

Această mișcare marchează o extindere strategică a OpenAI pe piețe noi, dincolo de serviciul său emblematic, ChatGPT. În plus, compania explorează și alte proiecte, precum un browser sau o aplicație de social media, care vor fi gestionate tot de Simo.

Intrarea pe piața de recrutare plasează OpenAI în competiție directă cu LinkedIn, rețeaua profesională deținută de Microsoft și co-fondată de Reid Hoffman, unul dintre primii investitori ai OpenAI. În ultimul an, LinkedIn a implementat deja funcții AI menite să optimizeze potrivirea candidaților cu angajatorii.

AI poate perturba piața muncii

În paralel, OpenAI va oferi certificări pentru diferite niveluri de „alfabetizare în AI” prin OpenAI Academy, un program online lansat anul trecut. Compania plănuiește să lanseze un program-pilot de certificări până la sfârșitul anului 2025, în colaborare cu Walmart, unul dintre cei mai mari angajatori privați din lume. Obiectivul este certificarea a 10 milioane de americani până în 2030.

Fidji Simo a recunoscut că AI poate perturba piața muncii, afectând în special joburile entry-level, dar a subliniat că OpenAI poate contribui la pregătirea oamenilor pentru noile cerințe și la conectarea lor cu angajatori care au nevoie de competențele lor.

Lansarea platformei face parte din angajamentul OpenAI față de inițiativa Casei Albe privind alfabetizarea în AI. Joi, Sam Altman și alți lideri din Big Tech se vor întâlni cu președintele Donald Trump pentru a discuta evoluțiile din domeniu.