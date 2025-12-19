OpenAI a anunțat lansarea unui magazin de aplicații integrat în ChatGPT, oferind dezvoltatorilor posibilitatea de a-și trimite aplicațiile pentru evaluare și publicare direct în platformă. Anunțul a fost făcut odată cu introducerea unei noi secțiuni dedicate aplicațiilor, disponibilă în meniul de instrumente al ChatGPT, potrivit TechCrunch.

Strategia de extindere a funcționalităților

Compania a precizat că această inițiativă face parte din strategia de extindere a funcționalităților chatbotului. În luna octombrie, OpenAI a anunțat pentru prima dată integrarea aplicațiilor în ChatGPT, explicând că acestea vor permite utilizatorilor accesul la o gamă mai largă de servicii și acțiuni direct din conversații. La acel moment, mai multe platforme importante, printre care Expedia, Spotify, Zillow și Canva, au confirmat integrări care permit utilizarea serviciilor lor fără a părăsi interfața ChatGPT.

Extinderea ecosistemului de aplicații

Odată cu deschiderea magazinului de aplicații către un număr mai mare de dezvoltatori, OpenAI urmărește extinderea ecosistemului de aplicații disponibile. „Aplicațiile extind conversațiile din ChatGPT prin aducerea de context nou și le permit utilizatorilor să realizeze acțiuni precum comandarea de alimente, transformarea unei schițe într-o prezentare sau căutarea unui apartament”, a transmis compania.

Instrumente pentru dezvoltatori

Pentru dezvoltatori, OpenAI pune la dispoziție Apps SDK, un set de instrumente aflat în prezent în versiune beta, conceput pentru crearea de aplicații compatibile cu ChatGPT. După finalizarea acestora, aplicațiile pot fi trimise prin platforma OpenAI Developer, unde dezvoltatorii pot urmări stadiul procesului de evaluare și aprobare.

Disponibilitatea aplicațiilor

Potrivit OpenAI, primele aplicații aprobate vor începe să fie disponibile în ChatGPT pe parcursul anului viitor. Magazinul de aplicații va funcționa ca un punct central de acces pentru utilizatori, facilitând descoperirea și utilizarea aplicațiilor direct din cadrul conversațiilor.