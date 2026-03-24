Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unei campanii de influenţare care vizează populaţia din România, folosind personaje generate cu inteligenţă artificială (AI) prezentate în mod fals drept angajaţi ai Poliţiei Române sau Jandarmeriei Române.

Postările, aparent realiste, urmăresc să testeze reacţiile publicului şi să identifice tipare de comportament online, pentru a calibra ulterior mesaje de influenţare mai eficiente.

Potrivit DNSC, atacatorii folosesc micro-targetarea pentru a exploata emoţiile şi contextul social al utilizatorilor, sporind credibilitatea conţinutului prin prezentarea personajelor fictive ca persoane oficiale. Această tehnică este folosită şi în alte state, pentru a analiza ce tip de conţinut generează reacţii rapide şi pentru a construi campanii viitoare mai eficiente.

Experţii în securitate cibernetică subliniază că, pe lângă folosirea de personaje false, campaniile de tip „medicamente-minune”, aplicaţii cu promisiuni financiare nerealiste sau „descoperiri ascunse” fac parte din aceeaşi categorie. Uneori, acestea pot fi asociate cu tentative de colectare a datelor personale sau fraude online.

DNSC recomandă utilizatorilor să adopte câteva măsuri de precauţie: să nu distribuie conţinut suspect, să verifice informaţiile din surse oficiale, să analizeze imaginile pentru detalii nefireşti (adesea prezente în conţinutul AI), să fie atenţi la inconsecvenţele din text, voce sau comportamentul personajelor şi să caute confirmări din mai multe surse independente.