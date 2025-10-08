OpenAI vrea să transforme ChatGPT în interfața universală pentru toate aplicațiile / Chatbotul se transformă într-un nou tip de internet

OpenAI își propune să transforme ChatGPT dintr-un simplu asistent conversațional într-o veritabilă platformă universală pentru aplicații. În cadrul conferinței Dev Days, desfășurată luni, CEO-ul Sam Altman a anunțat lansarea unui nou Software Development Kit (SDK) care le permite dezvoltatorilor „să construiască aplicații reale în interiorul ChatGPT”, anunță ArsTechnica.

Noua tehnologie promite să schimbe modul în care utilizatorii interacționează cu aplicațiile digitale. Cu ajutorul SDK-ului, dezvoltatorii pot crea interfețe interactive, pot controla acțiunile aplicației și pot integra fluxuri de date direct în conversațiile ChatGPT, practic, o fuziune între chat și aplicații web.

ChatGPT, de la asistent la interfață universală

SDK-ul este construit pe baza protocolului open-source Model Context Protocol (MCP), ceea ce înseamnă că aplicațiile existente pot fi conectate cu ChatGPT doar prin adăugarea unei resurse HTML.

În practică, utilizatorii vor putea cere lui ChatGPT să interacționeze direct cu aplicații externe. De exemplu, ChatGPT ar putea trimite o schiță către Figma pentru a o transforma într-un design complet sau ar putea genera automat o listă de redare pe Spotify atunci când cineva cere recomandări muzicale.

Într-o demonstrație live, inginerul OpenAI Alexi Christakis a arătat cum ChatGPT poate interpreta și analiza în timp real conținutul unui videoclip educațional de pe Coursera fără explicații suplimentare din partea utilizatorului. În alt exemplu, chatbotul a lucrat simultan cu Canva și Zillow, generând idei de afișe și consultând hărți imobiliare direct în fereastra de conversație.

Altman a mai menționat un viitor „agentic commerce protocol”, care va permite cumpărături instantanee direct din ChatGPT, însă detaliile despre monetizare vor fi anunțate ulterior.

Primele parteneriate și planuri de extindere

Printre aplicațiile deja disponibile în ChatGPT se numără Spotify, Canva, Zillow, Expedia și Booking.com, și urmează ca în următoarele săptămâni să fie adăugate servicii precum Peloton, Target, Uber și Doordash.

Dezvoltatorii pot începe deja să testeze SDK-ul, iar aplicațiile care respectă ghidurile OpenAI vor fi listate într-un director public. Cele care oferă o experiență superioară de design și funcționalitate vor beneficia de o vizibilitate mai mare.

AgentKit: Chatboți personalizați în câteva minute

Tot în cadrul conferinței, OpenAI a lansat AgentKit, un instrument care le permite utilizatorilor să creeze rapid chatboți interactivi, fără cunoștințe avansate de programare.

Într-o demonstrație pe scenă, specialista OpenAI Christina Huang a construit în doar opt minute un chatbot personalizat numit Ask Froge pentru site-ul evenimentului, folosind o combinație de „widgeturi” și texte predefinite.

Altman a mai anunțat și actualizări pentru agentul de codare Codex, care include acum integrare cu Slack și un SDK nou, ce facilitează conectarea la fluxurile de lucru deja existente. Printre noutăți se numără și accesul la modele avansate precum Sora 2, GPT5-Pro și o versiune miniaturizată a interfeței audio în timp real a companiei.

O nouă paradigmă: aplicațiile vin la utilizator

Prin acest pas, OpenAI nu doar extinde ChatGPT, ci redefinește interfața digitală a internetului. În loc ca utilizatorii să sară între aplicații, ChatGPT devine un spațiu unic de interacțiune, unde serviciile vin către ei.

„Scopul este ca oamenii să nu mai caute aplicații, ci să colaboreze cu ele direct prin conversație”, a spus Altman.

Dacă acest model va fi adoptat pe scară largă, ChatGPT ar putea deveni nu doar o platformă de dialog, ci o nouă poartă către web, una unde inteligența artificială orchestrează interacțiunea cu toate celelalte tehnologii.