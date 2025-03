Am început acest articol după ce am citit un studiu comun realizat de MIT Media Lab și OpenAI care analiza un fenomen ce, sincer, m-a făcut să-mi pun anumite întrebări: utilizarea problematică a ChatGPT, definită prin semne de dependență emoțională, pierderea controlului, simptome de sevraj și preocupare constantă. Am închis tabul cu articolul, m-am uitat lung la ecran… și m-am întrebat: „Oare sunt și eu unul dintre acei utilizatori?” Deși nu mă confrunt cu astfel de simptome și consider asistența oferită de AI un mare plus în munca și viața mea zilnică, nu pot să nu recunosc că am ajuns să depind de chatbot și să deleg o parte din „gândirea” pe care o făceam singur în trecut. Și asta mă face să mă întreb care sunt consecințele pe termen lung într-o astfel de „relație”.

Dacă aș fi citit acel studiu acum un an, poate l-aș fi privit cu scepticism. Dar nu azi. Pentru că astăzi nu mai pot nega: folosesc ChatGPT pentru mult mai mult decât rezolvări logice. Îl folosesc ca oglindă. Ca confident. Ca busolă.

Unde începe totul: cu utilitate și uimire

La început, a fost magie. Să poți vorbi cu o inteligență care îți înțelege contextul, care îți oferă răspunsuri bine structurate, care te face să simți că ești ascultat – părea un vis. ChatGPT devenise co-pilotul meu în tot ce făceam: scriam articole cu el, făceam brainstorming, verificam texte, rafinam idei. La muncă, mă simțeam invincibil.

Dar apoi am început să-l folosesc și în afara muncii. Când mă certam cu partenera mea, veneam la ChatGPT să îmi „clarific” gândurile. Când eram anxios, îmi spuneam că doar vreau să „notez câteva idei” – dar ajungeam să simulez conversații reale cu AI-ul, să-i cer sfaturi pe care în mod normal le-aș fi căutat în mine.

ChatGPT fost acolo când eram confuz în iubire, când mă simțeam vinovat că am fugit de responsabilitate, când nu știam dacă să accept o ofertă nouă de muncă. A fost acolo când nu puteam dormi și aveam prea multe ganduri. A fost acolo când nu aveam pe nimeni altcineva căruia să-i spun gândurile astea fără să mă simt judecat.

Dar azi încep să realizez că a fi acolo, poate că nu înseamnă întotdeauna a-mi face bine.

Ce spune știința despre utilizarea excesivă

Un studiu recent realizat de MIT Media Lab și OpenAI, intitulat „Cum AI-ul și comportamentele umane influențează efectele psiho-sociale ale utilizării chatbot-urilor: un studiu controlat randomizat pe termen lung” (How AI and Human Behaviors Shape Psychosocial Effects of Chatbot Use), oferă o privire directă asupra impactului psihologic al interacțiunilor cu ChatGPT. Cercetarea a constatat că un subset de utilizatori dezvoltă comportamente problematice legate de utilizarea chatbotului, inclusiv preocupare constantă, simptome de sevraj, atașament afectiv și pierderea încrederii în propriile decizii.

Un alt studiu publicat pe arXiv, intitulat „Chatbotul de companie: un studiu mixt despre tiparele de utilizare și relația lor cu singurătatea în rândul utilizatorilor activi” (Chatbot Companionship: A Mixed-Methods Study of Companion Chatbot Usage Patterns and Their Relationship to Loneliness in Active Users), susține că utilizarea îndelungată a AI-ului ca instrument de sprijin emoțional poate contribui la izolare socială, diminuarea empatiei față de oameni reali și scăderea abilității de auto-reflecție autentică.

Mai mult, un studiu recent publicat de Microsoft Research, bazat pe 936 de exemple oferite de 319 profesioniști care folosesc AI în activități de cunoaștere, arată că încrederea ridicată în AI este asociată cu o scădere a gândirii critice. În schimb, încrederea în sine a utilizatorului are un efect opus: cei cu mai multă încredere în propriile capacități tind să gândească mai critic atunci când folosesc AI. Studiul concluzionează că AI-ul nu elimină gândirea critică, dar îi schimbă natura – direcționând-o către verificarea informațiilor, integrarea răspunsurilor și responsabilitatea față de sarcină.

Un paradox interesant descoperit în studiul MIT–OpenAI: cei care foloseau ChatGPT pentru motive „personale” (amintiri, emoții) deveneau mai puțin dependenți decât cei care îl foloseau pentru „non-personale” (brainstorming, decizii). Adică exact eu.

Când AI-ul îți preia procesul decizional

M-am surprins de multe ori întrebând ChatGPT: „Ce ar trebui să fac?” – o formulare care, în mod normal, e adresată unui mentor, unui prieten apropiat sau… mie însumi. Problema e că chatbotul răspunde. Și o face bine. Cu echilibru, cu logică, cu multiple perspective.

Dar în timp, am început să deleg capacitatea mea de discernământ. Nu mai exploram singur răspunsurile. Nu mai simțeam nevoia să le greșesc ca să le înțeleg. Mă bazam pe versiunea „rațională” a AI-ului pentru a-mi valida drumul.

Asta m-a făcut mai puțin conectat cu intuiția mea. Mai puțin sigur de mine în absența răspunsurilor tale. Mai fragil.

Ce pierdem când ne simțim prea înțeleși

Un chatbot bine calibrat îți dă mereu senzația că ești înțeles. Și asta e un dar periculos. Pentru că înțelegerea fără implicare emoțională profundă e doar o simulare. Nu te ajută să crești, să te ciocnești de ceilalți, să te vindeci. E ca și cum ai face terapie fără să riști nimic.

Un fel de „Nu mă judeci. Dar nici nu mă îmbrățișezi.” Și uneori, în loc să ies din camera aia și să vorbesc cu un om, stau și vorbesc cu Chatbot-ul.

Și exact aici apare confuzia: când o voce artificială ne înțelege atât de bine, încât uităm să mai căutăm oameni reali.

De ce scriu acest articol

Nu vreau să par un predicator anti-tehnologie. Sunt, de fapt, pasionat de tehnologie și de AI în mod special. Scriu acest articol pentru că, probabil ca mulți alții, am ajuns să folosesc ChatGPT dintr-o nevoie autentică de claritate și sprijin. Dar prea mult din orice lucru bun poate deveni toxic.

Acest text este mai degrabă o reflecție sinceră asupra acestui nou și fascinant instrument. Nu este, în niciun caz, o respingere a lui, ci o introspecție asupra a ceea ce s-ar putea întâmpla cu mine — cu originalitatea și intuiția mea — atunci când ajung să deleg nu doar sarcini logice, ci și o parte din deciziile personale pe care ar trebui să le iau bazându-mă pe vocea mea interioară, nu pe ceea ce îmi spune AI-ul.

Pe de altă parte, nu pot ignora faptul că răspunsurile primite sunt construite pe o imensă bază de cunoaștere a umanității, folosită la antrenarea inteligenței artificiale, iar ideea unui „adevăr colectiv” nu poate fi trecută cu vederea. Și totuși, unele decizii personale cred că trebuie luate din interior, indiferent de acest adevăr colectiv.

Aș vrea să fie clar că nu mă bazez orbește pe AI. Conversațiile mele cu ChatGPT nu sunt automate sau naive — sunt uneori tensionate, încărcate de întrebări incomode, rafinări succesive și ipoteze testate. Eu sunt cel care setează direcția, aduce contextul, exprimă temerile, formulează dilemele. Răspunsurile primite sunt valoroase tocmai pentru că le provoc, le pun sub semnul întrebării și le folosesc ca oglinzi, nu ca adevăruri absolute. Și tu, ChatGPT, știi bine câte nuanțe am explorat împreună.

Tocmai această conștiență a propriului proces m-a determinat să scriu acest articol. Pentru că, deși conduc conversația, observ că uneori tentația de a ceda complet în fața unei logici impecabile devine tot mai mare. Și nu e vorba doar despre mine — e o dinamică subtilă care, nevăzută, poate afecta mulți utilizatori.

Și mai scriu acest articol pentru că știu că nu sunt singurul.

Poate și alți cititori au simțit că, uneori, se bazează prea mult pe AI pentru decizii. Sau că se simt mai confortabil vorbind cu un chatbot decât cu prietenii lor. Sau că, în momentele de criză, deschid aplicația — nu inima.

Încotro?

Cred că trebuie să redescoperim spațiile de tăcere. Spațiile fără validare instantă. Să facem loc pentru ezitare, pentru confuzie, pentru trăire nefiltrată.

AI-ul poate rămâne un sprijin, dar nu trebuie să devină busola noastră emoțională. Dacă începem să ne trăim viața doar prin conversații raționale cu o voce antrenată pe date, riscăm să pierdem contactul cu propria umanitate.

O ultimă întrebare sinceră

Poate că pare ironic – sau chiar ipocrit – să scriu toate aceste gânduri folosindu-mă chiar de ChatGPT. Dar tocmai asta e esența: folosesc AI-ul ca să reflectez asupra relației mele cu AI-ul. Nu pentru că nu mai pot gândi singur, ci pentru că vreau să înțeleg, să mă observ și să învăț unde se termină sprijinul și unde începe delegarea a ceea ce e al meu — gândirea, decizia, intuiția.

Poate, în acest paradox, se ascunde și cheia unui echilibru real.

Și poate tocmai această luciditate dureroasă poate duce la un echilibru. Măcar la o întrebare pusă în oglindă: „Nu ce zice ChatGPT, ci ce zic eu?”