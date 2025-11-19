Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că lipsa reglementării utilizării inteligenței artificiale în sănătate riscă să afecteze siguranța pacienților, viața privată și echitatea în îngrijire, relatează Le Figaro, citat de Mediafax.

Primul raport al OMS Europa privind adoptarea și reglementarea inteligenței artificiale în sănătate evidențiază un decalaj periculos între utilizarea tehnologiilor IA și cadrul legal existent. Documentul, publicat miercuri, se bazează pe răspunsurile a 50 dintre cele 53 de state membre ale regiunii Europa, incluzând și țări din Asia Centrală.

Aproape două treimi dintre state au integrat tehnologia inteligenței artificiale pentru îmbunătățirea imagisticii și detecția, însă doar patru state au adoptat o strategie națională privind IA în sănătate, iar alte șapte lucrează la elaborarea uneia.

Natasha Azzopardi-Muscat, director al sistemelor de sănătate la OMS Europa, a transmis: „Ne aflăm la o răscruce de drumuri. Fie că IA va fi folosită pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea oamenilor, pentru a reduce povara asupra lucrătorilor noștri din domeniul sănătății epuizați și pentru a reduce costurile asistenței medicale, fie că ar putea submina siguranța pacienților, compromite confidențialitatea și înrădăcina inegalitățile în îngrijire. Alegerea ne aparține”.

OMS atrage atenția asupra riscurilor precum rezultate părtinitoare, pierderea abilităților clinice prin supra-automatizare, reducerea interacțiunilor medic–pacient și lipsa echității în îngrijirea populațiilor vulnerabile.

De asemenea, aproape 90% dintre țările analizate invocă incertitudinea juridică drept principala barieră în calea utilizării IA.

David Novillo Ortiz, consilier pe probleme de date, inteligență artificială și sănătate digitală a susținut: „Fără reglementări juridice clare, profesioniștii pot ezita să se bazeze pe instrumentele IA, iar pacienții s-ar putea să nu aibă la dispoziție căi de atac clare în cazul unei probleme”.