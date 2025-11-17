Fostul membru al formaţiei The Beatles Paul McCartney a lansat o melodie „silenţioasă”, inclusă pe un album de protest al industriei muzicale faţă de utilizarea neautorizată de către companiile de inteligenţă artificială (AI) a materialelor protejate prin drepturi de autor, relatează luni cotidianul britanic The Guardian, citat de agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Albumul, intitulat „Is This What We Want?”, compilează înregistrări silenţioase de la diverşi artişti cu scopul de a face presiuni asupra guvernului britanic pentru a împiedica companiile de tehnologie să îşi antreneze modelele de AI prin conţinutul creativ folosit fără permisiune.

În loc de melodii atrăgătoare şi de versuri evocatoare, tot ce se aude este un şuierat slab şi ocazional câte un zgomot înăbuşit, sugerând că, în cazul în care companiile de AI exploatează pe nedrept proprietatea intelectuală a muzicienilor pentru a-şi antrena modelele de AI, ecosistemul creativ va fi distrus, iar muzica originală va fi redusă la tăcere, potrivit publicaţiei britanice.

Contribuţia lui McCartney, în vârstă de 83 de ani, aflat în prezent în turneu în America de Nord, vine într-un context în care muzicienii şi artiştii îşi intensifică campania de a convinge guvernul britanic să împiedice companiile de tehnologie să se folosească de munca lor creativă, fără autorizaţie sau fără plata unor redevenţe, pentru a-şi antrena modelele de AI.

Ed Newton-Rex, compozitorul care a condus realizarea acestui album de protest, s-a declarat „extrem de îngrijorat de faptul că guvernul acordă mai multă atenţie intereselor companiilor americane de tehnologie decât celor ale creatorilor britanici”.

Printre alţi artişti care susţin deja campania se numără Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer şi Pet Shop Boys.

Potrivit The Guardian, la fel ca cele mai bune melodii ale sale, piesa lui McCartney are, într-un fel, un început, un conţinut şi un final. Începe cu câteva secunde de şuierat de bandă, urmate de câteva secunde de zgomot indistinct ce ar putea fi produs de o persoană care deschide o uşă şi care merge, înainte de a trece la alte câteva secunde de şuierături intercalate cu şoapte, care se estompează lent.

McCartney a fost una dintre cele mai proeminente voci din muzica britanică care şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la planurile autorităţilor de a încheia un nou acord cu companiile de AI, care solicită acces la cantităţi vaste de date pentru antrenarea modelelor lor, inclusiv la texte, imagini şi muzică.

„Trebuie să fim atenţi, pentru că asta ar putea scăpa de sub control şi nu vrem să se întâmple aşa ceva, mai ales pentru tinerii compozitori şi scriitori, pentru care aceasta ar putea fi singura modalitate de a-şi clădi o carieră”, a declarat McCartney referitor la AI. „Dacă AI va ajunge să ne ia asta, ar fi cu adevărat regretabil”, a adăugat el.